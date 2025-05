Milan, la protesta della Curva Sud fa eco anche all’estero

La protesta della Curva Sud fa il giro del mondo: il Daily Mail riporta la furia rossonera

Striscioni inequivocabili e cori assordanti hanno scandito la protesta, rivolta senza mezzi termini contro tutti i vertici societari. L'obiettivo principale della furia ultras è stato Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, al quale è stato intimato di "vendere e andarsene". Ma le critiche non si sono fermate al proprietario, estendendosi a tutti coloro che operano dietro le quinte, inclusa una figura iconica come Zlatan Ibrahimovic, tanto amato come calciatore ma decisamente meno apprezzato come senior advisor del club.