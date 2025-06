Nasce il Milan di Allegri: lunedì prossimo raduno con due assenti

Naturalmente, ha evidenziato la 'rosea', chi verrà ceduto nei prossimi giorni, entro lunedì prossimo, non farà parte dell’elenco dei convocati. Francesco Camarda e Theo Hernández in settimana dovrebbero accasarsi ufficialmente al Lecce e all’ Al- Hilal , tanto per fare due esempi.

Per la prima settimana di ritiro, Allegri ha previsto doppi allenamenti fin da subito. Anche per sfruttare il vantaggio temporale su Juventus e Inter . Il programma giornaliero base: colazione obbligatoria al centro sportivo, primo allenamento alle ore 09:30 del mattino; seconda seduta alle ore 18:00 e cena sempre a Milanello.

Il programma delle amichevoli fino alla Coppa Italia

Chi lo vorrà, potrà passare la notte in famiglia per poi tornare la mattina dopo. Dopo poco meno di due settimane, poi, la partenza per Singapore, dove il 23 luglio i rossoneri affronteranno l’Arsenal nella prima delle amichevoli della tournée in Oriente.