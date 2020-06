Milan, oggi presente anche Ibrahimovic a Milanello

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese che ieri pomeriggio ha svolto le visite di controllo presso la clinica ‘Columbus‘ di Milano per la lesione al muscolo soleo del polpaccio destro rimediata una decina di giorni fa in allenamento, quest’oggi è presente al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Lo ha sottolineato 'Sky Sport'. Ibrahimovic, rientrato in Italia mercoledì dopo aver trascorso una settimana in Svezia, a Stoccolma, con la propria famiglia, ha proseguito e proseguirà, infatti, la riabilitazione al polpaccio destro all'interno del centro sportivo rossonero.