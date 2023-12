Milan, Kjaer ancora personalizzato: verso il forfait col Newcastle

Newcastle-Milan, una sfida fondamentale per i rossoneri e il loro futuro in Champions League. I rossoneri dovranno vincere e sperare in una sconfitta del PSG. Pioli dovrebbe recuperare Leao, ma si presenterà ancora con l'emergenza in difesa. Come riportato da gianlucadimarzio.com, nell'allenamento odierno a Milanello, Simon Kjaer ha svolto ancora lavoro personalizzato. Si va verso un ulteriore forfait con Theo Hernandez che sarà con ogni probabilità ancora adattato come centrale di difesa. LEGGI ANCHE: Pioli, ma che dici? Questo Milan è una RedBull, ma a guidarla è Perez..