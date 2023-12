Milan, Leao vicino al recupero: buone notizie dal test contro la Primavera

Come riportato dall'account X di SkySport, Leao fa passi avanti in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle

Il Milan si prepara alla sfida contro il Newcastle . Come riportato dall'account X di SkySport, Leao fa passi avanti in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle . Ecco il post.

"Leao vicino al pieno recupero per il Newcastle: nessun fastidio nel test contro la Primavera". Rafa, quindi, non avrebbe accusato nessun problema contro la Primavera. Un ottimo dato per i rossoneri che possono pensare alla Champions League con più ottimismo. LEGGI ANCHE: Pioli, ma che dici? Questo Milan è una RedBull, ma a guidarla è Perez..