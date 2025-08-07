Abbracci e sorrisi con Ibrahimovic, presente a Milanello. Poi la classica accoglienza della squadra con pacca dietro la nuca. Qualche palleggio e qualche scatto individuale per scaldarsi al meglio, poi subito in campo con il resto della rosa durante l'allenamento. Qualche scambio di parole con Modric, un tiro che prende precisamente un cono e Jashari manda subito un segnale: esulta, anche per un semplice esercizio andato a buon fine. Grande voglia e grinta del centrocampista svizzero.