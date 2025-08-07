Jashari poi batte Maignan con un bel piattone e saluta, con sorrisi e abbracci, un Massimiliano Allegri che sembra molto felice di averlo a disposizione.
"E' bellissimo essere qui dopo le ultime settimane. Sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra. Voglio riportare il Milan dove merita: vincere le partite, i titoli, per questo darò tutto". Ardon Jashari, nuovo centrocampista rossonero, parla così del Milan nella sua intervista a Milan TV (qui la versione integrale). Lo svizzero ha preso parte al suo primo allenamento a Milanello.
Abbracci e sorrisi con Ibrahimovic, presente a Milanello. Poi la classica accoglienza della squadra con pacca dietro la nuca. Qualche palleggio e qualche scatto individuale per scaldarsi al meglio, poi subito in campo con il resto della rosa durante l'allenamento. Qualche scambio di parole con Modric, un tiro che prende precisamente un cono e Jashari manda subito un segnale: esulta, anche per un semplice esercizio andato a buon fine. Grande voglia e grinta del centrocampista svizzero.
