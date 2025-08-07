Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Novità per quanto riguarda Hojlund. Chukwueze in uscita. Parla Jashari. Thiaw, pressing inglese e il destino di Bondo e Calabria. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Jashari dice tutto! Novità su Hojlund. Pressing su Thiaw. Bondo e Calabria …
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Jashari dice tutto! Novità su Hojlund. Pressing su Thiaw. Bondo e Calabria …
Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato del Milan nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto 2025: il Diavolo è vivo
© RIPRODUZIONE RISERVATA