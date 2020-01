Coppa Italia – Verso Milan-Spal: primo allenamento in gruppo per Kjaer

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Primo allenamento settimanale questa mattina per i rossoneri in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia, Milan-Spal, previsti, a ‘San Siro‘ per mercoledì alle ore 18:00. La squadra rossonera si è ritrovata nel centro sportivo di Milanello alle ore 10:00 per la colazione e a seguire si è spostata in palestra per l’attivazione muscolare.

IL REPORT – Il gruppo ha proseguito il lavoro sul campo rialzato prima con una serie di torelli e poi con un’esercitazione tattica a tutto campo. L’allenamento, a cui ha preso parte anche il nuovo arrivato Simon Kjær, si è concluso con una partitella undici contro undici a campo ridotto.

GIGIO DONNARUMMA – Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni.

DOMANI – Il programma di domani, martedì 14 gennaio, prevede un allenamento di rifinitura alle ore 15:00 e di seguito ritiro a Milanello. Stefano Pioli non effettuerà la conferenza stampa. Dove parlerà, però, il tecnico rossonero? Clicca qui per scoprirlo …

