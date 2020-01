Coppa Italia – Verso Milan-Spal: non ci sarà la conferenza di Pioli

NEWS MILAN – Mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Spal, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Domani, però, alla vigilia della partita, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, non terrà, come di consueto, la conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Pioli, infatti, come succede sempre in casa Milan prima delle gare di TIM Cup, sosterrà soltanto delle interviste esclusive, ‘one-to-one‘, con due emittenti, ovvero la ‘Rai‘, che detiene i diritti della competizione nazionale, e ‘Milan TV‘, canale tematico del club di Via Aldo Rossi.

In Milan-Spal possibile che possa esordire, da titolare, il difensore danese Simon Kjaer, classe 1989, ufficializzato questa mattina dalla società rossonera: per le specifiche del suo acquisto, continua a leggere >>>

