Palla a Massimiliano Allegri

La scelta sarà di Massimiliano Allegri: Modrić è stato fondamentale per il Milan in questa stagione e si è sentita tantissimo la sua assenza. Contro il Sassuolo e contro l'Atalanta, il Diavolo non ha avuto gioco proprio a centrocampo e senza il croato è mancato un faro a cui appoggiarsi in momenti di difficoltà. Nel caso in cui dovesse essere anche solo vicino al 100% e con zero rischi, è probabile che Allegri getti nella mischia l'ex Real Madrid dal primo minuto, visto che non ci mai rinunciato in campionato quando è stato al meglio. Se non dovesse farcela, Samuele Ricci pronto dal primo minuto con Fofana e Rabiot al suo fianco.