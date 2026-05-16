PIANETAMILAN news milan allenamenti Svolta impensabile per Modrić: torna in gruppo per Genoa-Milan. Le novità da Milanello

GENOA-MILAN

Svolta impensabile per Modrić: torna in gruppo per Genoa-Milan. Le novità da Milanello

Clamoroso: Modrić si allena con il gruppo. A disposizione per Genoa-Milan
Incredibile a Milanello: Luka Modrić torna in gruppo dopo la frattura al viso. Il croato corre verso la convocazione per Genoa-Milan: le ultime novità da Sky Sport
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Arrivano notizie importantissime e clamorose da Milanello: come riferisce il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport oggi Luka Modrić ha svolto l'intero allenamento in gruppo con gli altri giocatori del Milan. Il croato sarà quindi convocato per Genoa-Milan di domani alle 12:00. Da capire se Massimiliano Allegri lo schiererà subito da titolare. Notizia comunque importantissima per il Diavolo.

Modrić: gesto di puro Milanismo per il suo Milan

—  

Un gesto di Milanismo estremo quello del calciatore ex Real Madrid: ricordiamo che Modrić si era fatto male durante il secondo tempo di Milan-Juventus 0-0 (datata 26 aprile). Duro scontro aereo con Locatelli a centrocampo e frattura delle ossa del viso che hanno necessitato anche di un'operazione. Sembrata la pietra tombale alla stagione di Modrić con il Milan, invece il croato ha lavorato e spinto per tornare il primo possibile. Vederlo in campo contro il Genoa (con maschera protettiva) sarebbe un mezzo miracolo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Palla a Massimiliano Allegri

—  

La scelta sarà di Massimiliano Allegri: Modrić è stato fondamentale per il Milan in questa stagione e si è sentita tantissimo la sua assenza. Contro il Sassuolo e contro l'Atalanta, il Diavolo non ha avuto gioco proprio a centrocampo e senza il croato è mancato un faro a cui appoggiarsi in momenti di difficoltà. Nel caso in cui dovesse essere anche solo vicino al 100% e con zero rischi, è probabile che Allegri getti nella mischia l'ex Real Madrid dal primo minuto, visto che non ci mai rinunciato in campionato quando è stato al meglio. Se non dovesse farcela, Samuele Ricci pronto dal primo minuto con Fofana e Rabiot al suo fianco.

Leggi anche
Genoa-Milan, Pulisic supera il problema muscolare: torna ad allenarsi in gruppo
Milan, oggi allenamento pomeridiano a Milanello: domenica pomeriggio c’è il Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA