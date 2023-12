Allenamento Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Il Milan ha in programma un allenamento a Milanello. I rossoneri preparano la sfida al Newcastle in Champions League. Tutte le notizie

Mercoledì sera, alle ore 21:00 , al 'St. James' Park', si disputerà la sfida Newcastle-Milan , partita della 6^ e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Si tratterà di un vero e proprio spareggio internazionale: chi vincerà, proseguirà il suo percorso. Molto probabilmente in Europa League . In Champions se il Borussia Dortmund batterà in casa il PSG nell'altro match del girone.

Per prepararsi al meglio alla trasferta in terra inglese, il Milan di Stefano Pioli sosterrà una seduta mattutina di allenamento nel centro sportivo rossonero di Milanello. C'è attesa per capire se Simon Kjær svolgerà, nuovamente, soltanto allenamento personalizzato e se Rafael Leão confermerà i progressi di ieri allenandosi ancora, per intero, con il gruppo.