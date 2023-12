Newcastle-Milan, Kjaer non riesce a recuperare: difesa ridotta all’osso

Neanche Bennacer potrà esserci in Inghilterra

A proposito di mediana: neanche Ismaël Bennacer sarà disponibile per Newcastle-Milan. Il franco-algerino, come visto in campionato, sta bene e sta aumentando il suo minutaggio in campo. Contro le 'Magpies', però, non potrà esserci poiché non è inserito nella Lista UEFA per la prima parte di questa stagione. LEGGI ANCHE: La rivelazione: “Conte apre al Milan”. Pioli a rischio? Il punto >>>