Il punto forte della stagione del Milan Futuro è stato senza ombra di dubbio l'attacco: il reparto di Oddo ha chiuso con 62 gol fatti , il dato maggiore nel gruppo B. Questo però non è bastato per tornare in Serie C dopo la retrocessione in Serie D della scorsa stagione. Ora il futuro dell'allenatore rossonero Massimo Oddo sembra fortemente in bilico.

Milan Futuro, Oddo verso l'addio

Come scrive il giornalista Matteo Moretto sul social X, Massimo Oddo è vicino all'addio al Milan Futuro. L'allenatore rossonero non è riuscito a centrare la promozione in Serie C, finendo la stagione al quarto posto del gruppo B e distante 12 punti dalla Folgore Caratese, che ha conquistato il primo posto e la promozione diretta. La squadra rossonera è uscita dai playoff nel primo turno, perdendo contro il Chievo Verona. La speranza resta accesa verso un possibile ripescaggio (qui come funziona).