L'analisi di Pianeta Milan sul Milan Futuro—
La possibile separazione da Massimo Oddo potrebbe certificare la volontà di Gerry Cardinale di cambiare il Milan al termine della stagione e potrebbe andare a toccare anche il progetto Milan Futuro. La mancata promozione rappresenta un possibile ostacolo nel vero obiettivo della seconda squadra rossonera, ovvero fare crescere i talenti del Milan e prepararli alla prima squadra. Giocare in Serie D potrebbe essere troppo poco per giocatori già forti come Balentien, Sala e altri ancora. Senza la certezza matematica della Serie C, il Milan potrebbe pensare anche di prestare i propri talenti in Serie B, come fatto nella scorsa estate con Comotto.
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