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Milan Futuro, salta la panchina: l’annuncio di Moretto sul destino di Massimo Oddo

Milan Futuro, salta la panchina: l'annuncio di Moretto sul destino di Massimo Oddo
Matteo Moretto svela l'imminente ribaltone sulla panchina del Milan Futuro. Massimo Oddo è vicino all'addio dopo non aver centrato la promozione in Serie C
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il punto forte della stagione del Milan Futuro è stato senza ombra di dubbio l'attacco: il reparto di Oddo ha chiuso con 62 gol fatti, il dato maggiore nel gruppo B. Questo però non è bastato per tornare in Serie C dopo la retrocessione in Serie D della scorsa stagione. Ora il futuro dell'allenatore rossonero Massimo Oddo sembra fortemente in bilico.

Milan Futuro, Oddo verso l'addio

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Come scrive il giornalista Matteo Moretto sul social X, Massimo Oddo è vicino all'addio al Milan Futuro. L'allenatore rossonero non è riuscito a centrare la promozione in Serie C, finendo la stagione al quarto posto del gruppo B e distante 12 punti dalla Folgore Caratese, che ha conquistato il primo posto e la promozione diretta. La squadra rossonera è uscita dai playoff nel primo turno, perdendo contro il Chievo Verona. La speranza resta accesa verso un possibile ripescaggio (qui come funziona).

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La possibile separazione da Massimo Oddo potrebbe certificare la volontà di Gerry Cardinale di cambiare il Milan al termine della stagione e potrebbe andare a toccare anche il progetto Milan Futuro. La mancata promozione rappresenta un possibile ostacolo nel vero obiettivo della seconda squadra rossonera, ovvero fare crescere i talenti del Milan e prepararli alla prima squadra. Giocare in Serie D potrebbe essere troppo poco per giocatori già forti come Balentien, Sala e altri ancora. Senza la certezza matematica della Serie C, il Milan potrebbe pensare anche di prestare i propri talenti in Serie B, come fatto nella scorsa estate con Comotto.

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