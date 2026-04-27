Nella giornata di ieri è tornato in campo anche il Milan Futuro di Massimo Oddo: le parole del tecnico rossonero dopo il match
Nella giornata di ieri è tornato in campo anche il Milan Futuro di Massimo Oddo. Nel pomeriggio di ieri, la formazione rossonera ha battuto la Castellanzese 3-1, salendo a quota 53 punti in classifica. L'allenatore rossonero, al termine del match, ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi, analizzando anche e soprattuto, i minuti finali di gioco, dove i rossoneri hanno sofferto un po' di più. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Futuro, parla Oddo
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Sul match: «Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo giocato bene e creato tanto. Siamo stati bravi a saper soffrire sul finale del match che oggi era molto caldo per entrambe. Nel finale abbiamo sofferto un pochino, ma è stata una bella prestazione soprattutto dal punto di vista mentale».