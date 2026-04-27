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Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo fatto una buonissima partita, bella prestazione”

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Nella giornata di ieri è tornato in campo anche il Milan Futuro di Massimo Oddo: le parole del tecnico rossonero dopo il match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri è tornato in campo anche il Milan Futuro di Massimo Oddo. Nel pomeriggio di ieri, la formazione rossonera ha battuto la Castellanzese 3-1, salendo a quota 53 punti in classifica. L'allenatore rossonero, al termine del match, ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi, analizzando anche e soprattuto, i minuti finali di gioco, dove i rossoneri hanno sofferto un po' di più. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Futuro, parla Oddo

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Sul match: «Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo giocato bene e creato tanto. Siamo stati bravi a saper soffrire sul finale del match che oggi era molto caldo per entrambe. Nel finale abbiamo sofferto un pochino, ma è stata una bella prestazione soprattutto dal punto di vista mentale».

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Sul creare più occasioni: «Crescita normale, siamo tanto giovani e ci siamo allenati tanto sulle difficoltà all’inizio, quando facevamo tanta fatica, ma la fase offensiva dipende dal movimento di 11 giocatori in campo, non solo dagli attaccanti. Siamo migliorato sotto tutti i punti di vista, creiamo tanto, la pecca è che facciamo poco, i ragazzi devono imparare ad essere più cattivi sotto porta».

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