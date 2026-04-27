Sul creare più occasioni: «Crescita normale, siamo tanto giovani e ci siamo allenati tanto sulle difficoltà all’inizio, quando facevamo tanta fatica, ma la fase offensiva dipende dal movimento di 11 giocatori in campo, non solo dagli attaccanti. Siamo migliorato sotto tutti i punti di vista, creiamo tanto, la pecca è che facciamo poco, i ragazzi devono imparare ad essere più cattivi sotto porta».