Milan Futuro, Perrucci annuncia l’addio al calcio. Ecco il post social

Vincenzo Perrucci si ferma. Il trequartista classe 2005 del Milan Futuro , con un lungo post sui social, ha comunicato la scelta di allontanarsi dal calcio giocato, a causa dei continui problemi fisici. Al momento non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o solo di una pausa. In questa stagione aveva collezionato appena 123 minuti in 5 apparizioni con il Milan Futuro, prima di subire un nuovo infortunio lo scorso ottobre. Tra i commenti tanti compagni di squadra tra cui Camarda , Bartesaghi e Simic . Ecco, di seguito, la didascalia del suo post Instagram.

"Trovare le parole per descrivere questo momento non è semplice. Sono arrivato al Milan quando avevo 5 anni: ero un bambino piccolo, spensierato e con un sogno nel cassetto. Prendere la scelta di smettere, per il momento, è stata difficile, ma questa decisione è stata causata dai numerosi infortuni al ginocchio che non mi permettevano più di fare ciò che amavo. Anche quando riuscivo a completare una settimana intera di allenamenti e partita, dopo tutto ciò mi fermavo per settimane o addirittura mesi. Avevo perso la voglia e la serenità nel lavorare, perché non riuscivo mai a stare bene fisicamente, influendo pesantemente anche sulla mia routine quotidiana".