Milan Futuro, Perrucci annuncia l’addio al calcio. Ecco il post social

Il trequartista classe 2005 del Milan Futuro Vincenzo Perrucci ha annunciato sul proprio profilo Instagram l'addio al calcio giocato. Ecco il post social
Redazione

Vincenzo Perrucci si ferma. Il trequartista classe 2005 del Milan Futuro, con un lungo post sui social, ha comunicato la scelta di allontanarsi dal calcio giocato, a causa dei continui problemi fisici. Al momento non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o solo di una pausa. In questa stagione aveva collezionato appena 123 minuti in 5 apparizioni con il Milan Futuro, prima di subire un nuovo infortunio lo scorso ottobre. Tra i commenti tanti compagni di squadra tra cui Camarda, Bartesaghi e Simic. Ecco, di seguito, la didascalia del suo post Instagram.

"Trovare le parole per descrivere questo momento non è semplice. Sono arrivato al Milan quando avevo 5 anni: ero un bambino piccolo, spensierato e con un sogno nel cassetto. Prendere la scelta di smettere, per il momento, è stata difficile, ma questa decisione è stata causata dai numerosi infortuni al ginocchio che non mi permettevano più di fare ciò che amavo. Anche quando riuscivo a completare una settimana intera di allenamenti e partita, dopo tutto ciò mi fermavo per settimane o addirittura mesi. Avevo perso la voglia e la serenità nel lavorare, perché non riuscivo mai a stare bene fisicamente, influendo pesantemente anche sulla mia routine quotidiana".

Perrucci ha concluso: "Ringrazio chi mi ha sempre supportato nei momenti di gioia, ma soprattutto chi mi è rimasto accanto nei momenti più delicati. Tiferò sempre la squadra che mi ha cresciuto sin da piccolo e che mi ha formato come uomo. Forza Milan".

