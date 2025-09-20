(fonte acmilan.com) - "Contro il ChievoVerona sarà una sfida impegnativa - le parole di Mister Oddo -, ma vogliamo continuare a crescere e a proporre il nostro calcio. Allo stesso tempo sappiamo che restare in alto in classifica è importante per dare valore al lavoro che stiamo facendo. A tutti piace vincere ma la realtà è che noi giochiamo spesso con i giovani che arrivano direttamente dal settore giovanile e per loro queste partite sono un'occasione di crescita".