DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV
La gara sarà visibile in diretta su Vivo Azzurro TV e il canale YouTube della LND, il collegamento dallo stadio Chinetti di Solbiate Arno partirà dalle 14.45. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.
QUI SERIE D—
Questa la classifica attuale: ChievoVerona e Folgore Caratese 6; Oltrepò (-1) 5; Caldiero Terme e MILAN FUTURO 4; Villa Valle, Real Calepina, Scanzorosciate e Brusaporto 3; Leon, Virtus CiseranoBergamo, Castellanzese e Breno 2; Vogherese e Casatese Merate 1; Varesina, Sondrio e Pavia 0.
