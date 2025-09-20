Pianeta Milan
Milan Futuro, Oddo verso il Chievo: “Sfida impegnativa. Vogliamo crescere”

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito a Milan Futuro-Chievo, in programma alle ore 15:00 domani. Parla mister Oddo. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan Futuro ha iniziato bene: i giovani rossoneri hanno battuto in rimonta il Pavia per 1-2. Poi un pareggio contro il Leon: un peccato visto che il Diavolo era in vantaggio per 2-0. La squadra di Massimo Oddo è pronta a tornare in campo: domani alle ore 15:00 allo 'Stadio Chinetti' andrà in scena la terza giornata del campionato di Serie D. Sfida amarcord contro il Chievo Verona. Ecco tutti i dettagli e le informazioni dal sito ufficiale del Milan con anche le parole di Oddo.

Milan Futuro-Chievo, parla Oddo

(fonte acmilan.com) - "Contro il ChievoVerona sarà una sfida impegnativa - le parole di Mister Oddo -, ma vogliamo continuare a crescere e a proporre il nostro calcio. Allo stesso tempo sappiamo che restare in alto in classifica è importante per dare valore al lavoro che stiamo facendo. A tutti piace vincere ma la realtà è che noi giochiamo spesso con i giovani che arrivano direttamente dal settore giovanile e per loro queste partite sono un'occasione di crescita".

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

La gara sarà visibile in diretta su Vivo Azzurro TV e il canale YouTube della LND, il collegamento dallo stadio Chinetti di Solbiate Arno partirà dalle 14.45. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

—  

Questa la classifica attuale: ChievoVerona e Folgore Caratese 6; Oltrepò (-1) 5; Caldiero Terme e MILAN FUTURO 4; Villa Valle, Real Calepina, Scanzorosciate e Brusaporto 3; Leon, Virtus CiseranoBergamo, Castellanzese e Breno 2; Vogherese e Casatese Merate 1; Varesina, Sondrio e Pavia 0.

 

