Milan Futuro, Balentien non basta: pareggio contro il Leon

Il match racconta un primo tempo di possesso rossonero contro una Leon verticale e pericolosa sui piazzati. Milan Futuro che sblocca la partita sfruttando il primo e forse unico errore avversario in uscita e accende la partita nella ripresa con un avvio brillante: il 2-0 sembra incanalare la sfida, ma la reazione ospite è immediata e sul finale arriva il 2-2 che gela l'entuasiasmo di una suqadra che in campo si è fatta apprezzare per palleggio e transizioni veloci. Un punto che muove una classifica ai primi passi e ci porta verso la prossima sfida, sempre al Chinetti, domenica 21 settembre alle 15:00, con il ChievoVerona: test fascinoso, con Paloschi da avversario, per tornare a vincere.

Al Chinetti avvio equilibrato, è la Leon a provarci per prima: tiro da lontano al 4', Bouyer si distende e para. 14' su punizione laterale nasce una mischia, Davighi calcia a botta sicura ma una deviazione fa impennare la palla sopra la traversa. 15' ancora Leon, Ferre crossa per El Kadiri, colpo di testa smorzato in angolo da Duțu. Nonostante le occasioni siano per la maggior parte dei neri di Vimercate, è Milan Futuro a sbloccare il match al 22': Chaka Traoré intercetta l'appoggio arretrato impreciso degli ospiti e si invola verso larea avversaria, punta e fa sedere Davighi e a tu per tu col portiere serve Perina che deve solo spingere in rete la palla per l'1-0rossonero. 30' angolo corto Ferre-Rossi, sinistro velenoso del terzino: Duțu salva sulla linea. Nel finale di tempo altri due brividi per i ragazzi di Oddo: 40' Pelle alza incredibilmente a un metro e mezzo dalla linea di porta e al 43' Rossi trova Bonseri il cui colpo di testa finisce centrale tra le braccia di Bouyer.

Nessun cambio alla ripresa: Milan Futuro subito in spinta. Al 48' Sala mette la palla in rete dopo il dialogo Traoré-Sia, ma è in fuorigioco e si resta sull'1-0. 53' Sia imbuca in verticale per Balentien: controllo a seguire dell'olandese, ma destro strozzato a lato. 54' elegante il tacco di Sala per Sia in area, botta dell'attaccante, Generali fa il miracolo. Al 63' l'appena entrato Ibrahimović sfonda a sinistra e crossa: Balentien arriva e fa 2-0. Subito risposta Leon: dal calcio d'inizio Zappa accelera a destra e premia l'inserimento di Davighi, che da posizione defilata buca Bouyer per l'immediato 2-1. 66' Recino di testa, vola ancora Bouyer. Al 79' la doccia fredda: corner della Leon respinto bene dalla difesa rossonera, tiro dalla distanza di controbalzo dai 20 metri tenuto basso, Bonseri devia il pallone che finisce nell'angolino e 2-2 con cui si chiude il match

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-LEON 2-2

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukić, Duțu, Vladimirov, Perera (46'st Karaca); Hodzic (16'st Branca), Sala; Balentien, Sia (26'st Cappelletti), Trarè (16'st Ibrahimović); Perina (16'st Magrassi). A disp.: Longoni; Domnitei, Geroli, Mercogliano. All.: Oddo.

LEON (4-3-3): Generali; Gervasoni (46'st Fiorin), Davighi, Guarino, Rossi; Ferre, Manuzzi, El Kadiri (20'st Comelli); Pelle (14'st Recino), Bonseri (41'st Brambilla), Mascheroni (14'st Zappa). A disp: Foresti; Bonora, Galimberti, Prandini. All.: Vullo.

Arbitro: Gallo di Bologna.

Gol: 22' Perina (MF), 18'st Balentien (MF), 19'st Davighi (L), 34'st Bonseri (L)

Ammoniti: 38' Sala (MF), 20'st Zukić (MF), 23'st Vullo (L), 47'st Manuzzi (L)