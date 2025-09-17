Pianeta Milan
Milan Futuro, Balentien non basta: pareggio contro il Leon

Il Milan Futuro di Massimo Oddo rimane con l'amaro in bocca. I ragazzi non vanno oltre al pareggio contro il Leon: 2-2.
Il Milan Futuro di Massimo Oddo rimane con l'amaro in bocca. I ragazzi non vanno oltre al pareggio contro il Leon: 2-2. I rossoneri passano in vantaggio al minuto 22 con Perina e allungano con il 2-0 al minuto 62 grazie ad un gol di Balentien. La beffa arriva nel finale: Davighi accorcia le distanze al 64esimo mentre la firma del 2-2 porta il nome di Bonseri. Il Milan, per rimanere sul tema, ha fatto uscire un resoconto della partita. Ecco, di seguito, il comunicato:

(Fonte acmilan.com) - Finisce con un pareggio per 2-2 il recupero della 1ª gioranta del Girone B di Serie D tra Milan Futuro e Leon. I rossoneri arrivano al match carichi dopo l'1-2 in rimonta a Pavia. Gara che arriva dopo il weekend vincente di tutte le selezioni rossonere, dalla Prima Squadra maschile, passando per la femminile, lo stesso Milan Futuro e la Primavera. In campo scelta netta per Oddo: 4-2-3-1 offensivo con dal primo minuto insieme Traoré, il più esperto del gruppo nonostante la giovane età, Balentien, già visto con la Prima Squadra a Lecce, Sia, reduce dai due assist di Pavia, e Perina, rientrato a settembre e subito prolifico: 2 le sue reti sin qui.

Il match racconta un primo tempo di possesso rossonero contro una Leon verticale e pericolosa sui piazzati. Milan Futuro che sblocca la partita sfruttando il primo e forse unico errore avversario in uscita e accende la partita nella ripresa con un avvio brillante: il 2-0 sembra incanalare la sfida, ma la reazione ospite è immediata e sul finale arriva il 2-2 che gela l'entuasiasmo di una suqadra che in campo si è fatta apprezzare per palleggio e transizioni veloci. Un punto che muove una classifica ai primi passi e ci porta verso la prossima sfida, sempre al Chinetti, domenica 21 settembre alle 15:00, con il ChievoVerona: test fascinoso, con Paloschi da avversario, per tornare a vincere.

Al Chinetti avvio equilibrato, è la Leon a provarci per prima: tiro da lontano al 4', Bouyer si distende e para. 14' su punizione laterale nasce una mischia, Davighi calcia a botta sicura ma una deviazione fa impennare la palla sopra la traversa. 15' ancora Leon, Ferre crossa per El Kadiri, colpo di testa smorzato in angolo da Duțu. Nonostante le occasioni siano per la maggior parte dei neri di Vimercate, è Milan Futuro a sbloccare il match al 22': Chaka Traoré intercetta l'appoggio arretrato impreciso degli ospiti e si invola verso larea avversaria, punta e fa sedere Davighi e a tu per tu col portiere serve Perina che deve solo spingere in rete la palla per l'1-0rossonero. 30' angolo corto Ferre-Rossi, sinistro velenoso del terzino: Duțu salva sulla linea. Nel finale di tempo altri due brividi per i ragazzi di Oddo: 40' Pelle alza incredibilmente a un metro e mezzo dalla linea di porta e al 43' Rossi trova Bonseri il cui colpo di testa finisce centrale tra le braccia di Bouyer.

Nessun cambio alla ripresa: Milan Futuro subito in spinta. Al 48' Sala mette la palla in rete dopo il dialogo Traoré-Sia, ma è in fuorigioco e si resta sull'1-0. 53' Sia imbuca in verticale per Balentien: controllo a seguire dell'olandese, ma destro strozzato a lato. 54' elegante il tacco di Sala per Sia in area, botta dell'attaccante, Generali fa il miracolo. Al 63' l'appena entrato Ibrahimović sfonda a sinistra e crossa: Balentien arriva e fa 2-0. Subito risposta Leon: dal calcio d'inizio Zappa accelera a destra e premia l'inserimento di Davighi, che da posizione defilata buca Bouyer per l'immediato 2-1. 66' Recino di testa, vola ancora Bouyer. Al 79' la doccia fredda: corner della Leon respinto bene dalla difesa rossonera, tiro dalla distanza di controbalzo dai 20 metri tenuto basso, Bonseri devia il pallone che finisce nell'angolino e 2-2 con cui si chiude il match

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-LEON 2-2

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukić, Duțu, Vladimirov, Perera (46'st Karaca); Hodzic (16'st Branca), Sala; Balentien, Sia (26'st Cappelletti), Trarè (16'st Ibrahimović); Perina (16'st Magrassi). A disp.: Longoni; Domnitei, Geroli, Mercogliano. All.: Oddo.

LEON (4-3-3): Generali; Gervasoni (46'st Fiorin), Davighi, Guarino, Rossi; Ferre, Manuzzi, El Kadiri (20'st Comelli); Pelle (14'st Recino), Bonseri (41'st Brambilla), Mascheroni (14'st Zappa). A disp: Foresti; Bonora, Galimberti, Prandini. All.: Vullo.

Arbitro: Gallo di Bologna.

Gol: 22' Perina (MF), 18'st Balentien (MF), 19'st Davighi (L), 34'st Bonseri (L)

Ammoniti: 38' Sala (MF), 20'st Zukić (MF), 23'st Vullo (L), 47'st Manuzzi (L)

