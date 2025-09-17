Milan Futuro-Leon 2-2, un gran peccato sprecare il doppio vantaggio

Nella ripresa i ragazzi di Oddo approcciano bene e hanno molte occasioni per raddoppiare. Prima a Sala viene giustamente annullato un gol per fuorigioco, poi Balentien e Sia sfiorano il doppio vantaggio. A mezz'ora dalla fine, Ibrahimovic, appena entrato, conduce una bellissima azione personale e serve l'assist per il 2-0 di Balentien, alla prima marcatura con il Milan Futuro.
Il match sembra in controllo dei padroni di casa, ma si tratta solo di una vaga e vana impressione. Dal calcio d'inizio, infatti, la Leon attacca e Davighi insacca la palla in porta dopo essersi inserito in area di rigore. Il portiere Bouyer poteva fare qualcosa di più sulla conclusione del difensore avversario. Da lì il Milan Futuro non riesce più a reagire e la Leon continua ad attaccare e avere occasioni da rete. Finché non arriva effettivamente il pareggio. Al 79', sugli sviluppi di corner, Gervasoni scaglia dalla distanza un fulmine che viene deviato da Bonseri e finisce in rete: 2-2. Dopo la rete del pareggio, non ci sono più grandi occasioni né da una parte né dall'altra. La gara termina così in parità.
Il punto guadagnato contro la Leon è comunque un buon punto. Peccato, però, per come sia arrivato questo pareggio. I ragazzi di Oddo, infatti, sembravano poter iniziare a controllare la gara dopo il doppio vantaggio. Invece, in modo molto ingenuo, si sono fatti sfuggire questa occasione. Il gol del 2-1 subito rappresenta bene l'ingenuità del Milan Futuro. Una squadra solida non può farsi perforare direttamente dal calcio d'inizio, a poco più di 30 secondi circa dalla rete segnata da Balentien. Dunque, c'è ancora tanto da lavorare per i ragazzi di Oddo, che devono soprattutto migliorare in quanto a cattiveria e furbizia. Si tratta di qualità imprescindibili in categorie come la Serie D.
