Milan Futuro-Leon 2-2, un gran peccato sprecare il doppio vantaggio

Milan Futuro-Leon 2-2: il commento

I ragazzi di Oddo pareggiano per 2-2 in casa contro la Leon. Quattro punti guadagnati in due partite in questo inizio di Serie D. Il Milan Futuro approccia bene la gara, gestendo bene il pallone e rendendosi pericoloso in alcune occasioni dalle parti della porta avversaria. Gli spunti di Balentien a destra e di Chaka Traorè a sinistra, infatti, mettono in apprensione la difesa ospite. Quest'ultimo, in particolare, è il più vivace e ispirato. Su un errore in impostazione da parte della Leon, raccoglie la palla, punta la difesa avversaria e poi scarica per Perina, il quale insacca per il più semplice dei gol. In fase difensiva la prima frazione del Milan Futuro è ordinata e non ci sono particolari rischi a parte per gli ultimi minuti di tempo.