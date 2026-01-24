QUI MILAN FUTURO

Con il recente e importante 3-1 a Verona a domicilio del Chievo, la squadra ha appena (ri)agguantato il secondo posto nel girone B, ridando slancio al proprio cammino e al girone di ritorno appena cominciato. Una bella vittoria, grazie a una grande prova specialmente in avvio. Tre gol nel giro di mezz'ora con la doppietta di un Traorè che ha ritrovato il sorriso. Miglior attacco del campionato, reparto arretrato da consolidare e in generale un'altalena di prestazioni che paradossalmente si alzano e non poco nei big match. Mister Oddo lo ripete sempre: lavoro e pazienza, voglia e attenzione.

QUI CASATESE MERATE

La Casatese Merate è ai piedi dei playoff. Un percorso di buon livello complessivo, anche se la formazione dell'allenatore Commisso non vince da fine novembre. Undici i pareggi in totale, record nel campionato, compresi quelli recenti e non negativi con ChievoVerona (0-0) e nello scorso weekend Caldiero Terme (1-1). Attenzione all'esterno offensivo Gningue, bomber della compagine brianzola, e anche all'attaccante Avinci, in gol nel weekend passato.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, sulla nostra app - dove saranno poi pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e su acmilan.com

QUI SERIE D

Come arbitro è stato designato Lorenzo Moretti, della sezione di Cesena. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Palma e Bonavita.

La 21ª giornata si giocherà interamente domenica 25 alle 14.30: rossoneri a parte, spazio a Breno-Pavia, Brusaporto-Scanzorosciate, Caldiero Terme-Leon, CiseranoBergamo-ChievoVerona, Folgore Caratese-Vogherese, Oltrepò-Castellanzese, Real Calepina-Varesina, Sondrio-Villa Valle.

La classifica provvisoria: Folgore Caratese 42; MILAN FUTURO, Brusaporto e ChievoVerona e Brusaporto 34; Villa Valle 33; Casatese Merate 32; CiseranoBergamo 30; Caldiero Terme 28; Leon e Breno 27; Castellanzese e Oltrepò (-1) 26; Leon 24; Real Calepina e Scanzorosciate 24; Varesina 17; Pavia 16; Sondrio 13; Vogherese (-2) 11.