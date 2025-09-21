Milan Futuro-Chievo: ecco l'11 iniziale scelto da mister Oddo

Chievo (4-2-3-1): Tosi; Pisano, Sbampato, Ugge, Steffe; Prandini, Campatelli, Jassey; Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli, Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. Allenatore: Fabrizio Cacciatore.
Nel Chievo, del presidente 'il figlio il prodigo' Sergio Pellissier, partirà dunque dalla panchina il grande ex Paloschi. Oddo, stravolge la formazione vista nel pareggio per 2-2 con la Leon nella scorsa giornata di campionato. Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma Vivo Azzurro TV. Per seguire l'incontro basterà scaricare l'app disponibile su tutti i Play Store o collegarsi direttamente dal sito web.
