Milan Futuro-Chievo, tante sorprese: ecco l’11 iniziale scelto da mister Oddo

Milan Futuro-Chievo: ecco l'11 iniziale scelto da mister Oddo
Ecco le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Chievo: match in programma alle 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) e valido per la terza giornata della Serie D 2025/26.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Chievo, match valido per la terza giornata della Serie D 2025/26. La partita si disputerà oggi alle ore 15 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Ecco dunque gli schieramenti scelti da due allenatori: Massimo Oddo e Fabrizio Cacciatore!

Milan Futuro-Chievo: ecco le scelte di Oddo e Cacciatore

Milan Futuro (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. Allenatore: Massimo Oddo.

Chievo (4-2-3-1):  Tosi; Pisano, Sbampato, Ugge, Steffe; Prandini, Campatelli, Jassey; Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli, Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. Allenatore: Fabrizio Cacciatore.

Nel Chievo, del presidente 'il figlio il prodigo' Sergio Pellissier, partirà dunque dalla panchina il grande ex Paloschi. Oddo, stravolge la formazione vista nel pareggio per 2-2 con la Leon nella scorsa giornata di campionato. Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma Vivo Azzurro TV. Per seguire l'incontro basterà scaricare l'app disponibile su tutti i Play Store o collegarsi direttamente dal sito web.

