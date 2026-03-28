Milan Futuro, Cappelletti pronto al salto: idea percorso 'alla Comotto'

Cappelletti è un terzino destro che spicca per la sua corsa e la sua abilità nell'accompagnare l'azione in fase offensiva. In stagione, con la maglia del Milan Futuro ha totalizzato, finora, 2 gol e 2 assist nelle 27 presenze in Serie D: numeri che confermano la sua spiccata propensione ad offendere. Ma non solo in attacco, Cappelletti è un ottimo terzino anche in fase difensiva. Sotto la guida di un ottimo ex terzino come Oddo, Mattia sta migliorando anche nelle letture difensive e nelle chiusure.