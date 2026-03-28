Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan, Cappelletti è un talento da far crescere: per il futuro si pensa ad un piano ‘alla Comotto’

MILAN FUTURO

Milan, Cappelletti è un talento da far crescere: per il futuro si pensa ad un piano ‘alla Comotto’

Milan Futuro, Cappelletti pronto al salto: idea percorso 'alla Comotto'
Mattia Cappelletti brilla nel Milan Futuro di Oddo e sembra essere pronto al grande salto: possibile per lui un percorso simile a Comotto
Redazione

La stagione del Milan Futuro sta offrendo diversi spunti interessanti, e tra i profili che si stanno mettendo maggiormente in luce c'è senza dubbio Mattia Cappelletti. Il terzino destro rossonero si è ritagliato uno spazio sempre più importante all'interno della rosa Under 23, diventando una pedina affidabile a cui Massimo Oddo non rinuncia quasi mai.

Cappelletti talento 'made in Milan'

—  

Mattia è un talento tutto rossonero e milanese. Nato a Milano il 10 giugno 2007, è entrato a far parte del settore giovanile del Diavolo quando aveva poco più di 9 anni e ora, dopo tutte le categorie giovanili, sta mettendo in mostra le sue enormi potenzialità.

LEGGI ANCHE

Cappelletti è un terzino destro che spicca per la sua corsa e la sua abilità nell'accompagnare l'azione in fase offensiva. In stagione, con la maglia del Milan Futuro ha totalizzato, finora, 2 gol e 2 assist nelle 27 presenze in Serie D: numeri che confermano la sua spiccata propensione ad offendere. Ma non solo in attacco, Cappelletti è un ottimo terzino anche in fase difensiva. Sotto la guida di un ottimo ex terzino come Oddo, Mattia sta migliorando anche nelle letture difensive e nelle chiusure.

Milan, che futuro per Cappelletti?

—  

Guardando al futuro, ci sono delle scelte da prendere per non disperdere il talento di Cappelletti e in modo da prepararlo al grande salto in prima squadra. Il Milan potrebbe avere la risposta già in casa, seguendo l'esempio di un altro talento rossonero.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chiuso Kostic: visite mediche in programma nei prossimi giorni

Parliamo di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che in questa stagione è in prestito in Serie B allo Spezia. Nei liguri, dopo un adattamento non semplice, sta diventando un giocatore sempre più importante e decisivo nonostante la giovanissima età. Dopo la buona stagione in Serie D, per Cappelletti è auspicabile il medesimo percorso. Fare una (o più) stagioni in prestito in Serie B sarebbe la cosa migliore per il suo futuro, sperando che sia in rossonero, magari al fianco proprio di Comotto nel Milan che verrà.

Leggi anche
Milan Futuro, Chaka Traorè stagione clamorosa: è pronto per il grande salto in Serie A
Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA