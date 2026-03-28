Milan Futuro, Cappelletti pronto al salto: idea percorso 'alla Comotto'

Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare
Cappelletti è un terzino destro che spicca per la sua corsa e la sua abilità nell'accompagnare l'azione in fase offensiva. In stagione, con la maglia del Milan Futuro ha totalizzato, finora, 2 gol e 2 assist nelle 27 presenze in Serie D: numeri che confermano la sua spiccata propensione ad offendere. Ma non solo in attacco, Cappelletti è un ottimo terzino anche in fase difensiva. Sotto la guida di un ottimo ex terzino come Oddo, Mattia sta migliorando anche nelle letture difensive e nelle chiusure.
Milan, che futuro per Cappelletti?—
Guardando al futuro, ci sono delle scelte da prendere per non disperdere il talento di Cappelletti e in modo da prepararlo al grande salto in prima squadra. Il Milan potrebbe avere la risposta già in casa, seguendo l'esempio di un altro talento rossonero.
Parliamo di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che in questa stagione è in prestito in Serie B allo Spezia. Nei liguri, dopo un adattamento non semplice, sta diventando un giocatore sempre più importante e decisivo nonostante la giovanissima età. Dopo la buona stagione in Serie D, per Cappelletti è auspicabile il medesimo percorso. Fare una (o più) stagioni in prestito in Serie B sarebbe la cosa migliore per il suo futuro, sperando che sia in rossonero, magari al fianco proprio di Comotto nel Milan che verrà.
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