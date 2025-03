Dalle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, si sta disputando Milan Futuro-Campobasso, match valevole per la 34^ giornata del Girone B della Serie C 2024-2025. Presente tra i titolari Francesco Camarda. L'attaccante rossonero arrivato dal gol con l'Italia Under 19 (guarda qui). Appena tornato dalla pausa delle nazionali, il bomber rossonero non si è fermato anzi.