Inacio: “Camarda un talento gigantesco. Può fare la storia, ma…”

Intervistato da Tmw, Samuele Inacio , giovane talento italiano di proprietà del Borussia Dortmund , ha parlato così di Francesco Camarda , attaccante del Milan : "Se Camarda può fare la storia? Si sì... senza dubbio. Con lui ho un rapporto bellissimo, è uno dei miei migliori amici, ci ho giocato insieme ed è un talento gigantesco. Va preservato e non buttato via, può fare la storia veramente".

Infine, Inacio ha concluso parlando del suo ambientamento in Germania: "Ora va benissimo, ma all'inizio qualche difficoltà c'è stata, specie per la lingua. Devo dire che la società e i compagni mi hanno sempre aiutato a integrarmi, mi trovo benissimo con tutti. Differenze... sarà scontato, ma le strutture sono il punto di distacco più grande tra Germania e Italia. A Dortmund hai sempre tutto a disposizione per migliorare il tuo livello e le tue prestazioni".