Milan, Camarda incanta: gol da bomber vero con l’Italia Under 19 | Video

Continua ad illuminare Francesco Camarda, attaccante del Milan, e lo fa anche con la maglia dell'Italia Under 19. Il classe 2008 rossonero, infatti, nella giornata odierna è in campo contro la Francia Under 19 nella sfida valevole per la qualificazione ai prossimi europei. L'ultima uscita non è stata particolarmente fortunata per lui, mentre è stata decisamente ottima per il compagno di club Mattia Liberali. Quest'ultimo ha infatti siglato una doppietta. Segnale chiaro dell'infinita qualità del classe 2007, che invece in rossonero sta faticando parecchio.