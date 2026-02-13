Serie A Women, domani Milan-Fiorentina: ecco la preview del match

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Il Milan arriva a questa sfida dopo una sconfitta di misura contro la Roma, ma ha mostrato una buona forma nelle ultime partite, specialmente in casa dove hanno vinto le ultime due gare. La squadra di Bakker è determinata a tornare alla vittoria e a migliorare la propria posizione in classifica, rilanciandosi nella corsa all'Europa. Nonostante le difficoltà incontrate, le rossonere hanno le qualità per affrontare con successo le sfide future anche grazie agli innesti di Sesay - che ha esordito a Roma nel finale - e Kamczyk. Alle assenze delle infortunate si aggiunge quella di Kayleigh van Dooren, che sconterà il primo di due turni di squalifica conseguenti all'espulsione subita nella Capitale. Diffidata Mascarello.

QUI FIORENTINA — Le Viola stanno attraversando un momento difficile in campionato, con tre sconfitte consecutive (Lazio, Napoli Women e Inter). Il sorriso più recente risale quindi alla vittoria nel finale in Coppa Italia proprio contro il Milan, grazie al gol nel recupero di Bredgaard. La squadra di Piñones-Arce è alla ricerca di riscatto e punta a interrompere la serie negativa, per tornare a competere ad alti livelli: la Fiorentina cercherà quindi di sfruttare ogni opportunità per migliorare la propria posizione in classifica. Non ci sono giocatrici squalificate o diffidate tra le toscane.

PRE-PARTITA —

Il Milan ha vinto l'ultima sfida casalinga di Serie A contro la Fiorentina, la squadra contro cui le rossonere hanno segnato più gol in Serie A (33) e una delle due - insieme alla Pink Bari (quattro) - contro cui hanno realizzato almeno cinque reti in più di una sfida nel massimo campionato: due contro la Viola, il 12 aprile scorso (5-3) e il 26 novembre 2022 (6-1).

Il Milan ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato e dall'inizio della scorsa stagione solo una volta è riuscito a centrare tre successi interni consecutivi nel torneo: tra settembre e novembre 2024. Nella Serie A in corso, inoltre, solo l'Inter (17) vanta un attacco più prolifico della squadra di Bakker davanti al proprio pubblico: 15.

Tre dei quattro gol in Serie A (i primi tre) di Monica Renzotti sono arrivati contro la Fiorentina: una rete nel 5-3 per le rossonere del 12 aprile scorso e una doppietta nella sconfitta per 3-4 del 18 ottobre. La classe 2005 ha partecipato a nove marcature dal suo esordio nel torneo (2024/25), con quattro gol e cinque assist.

DOVE VEDERLA IN TV — In Italia, Milan-Fiorentina sarà visibile in diretta su DAZN, Raisport e Raiplay. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile on demand anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN — A dirigere la sfida del Pavesi sarà Vittorio Emanuele Teghille, arbitro della sezione di Collegno. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Chimento e Testaì, il quarto ufficiale Paccagnella e l'addetto al FVS, Cassano.

Il programma della 14ª giornata di Serie A Women parte sabato 14 febbraio con Como Women-Sassuolo e Ternana Women-Genoa, entrambe alle 12.30 prima di Milan-Fiorentina alle 14.45. Domenica 15 si giocheranno Parma-Inter (12.30), Juventus-Lazio (15.00) e Roma-Napoli Women (18.00).

Ecco la classifica: Roma 32; Inter 27; Juventus 26; Napoli Women 23; Lazio 22; Milan 20; Fiorentina 18; Como Women 17; Sassuolo 12; Parma 9; Genoa e Ternana Women 7.