Milan Femminile, Bakker: 'Siamo rimaste in partita fino alla fine'

Credere nella squadra: "Io continuo a credere sempre nella squadra. Guardando gli ultimi cinque/dieci minuti, abbiamo spinto molto e sinceramente non ho avuto la sensazione di giocare con una giocatrice in meno. Quello che dobbiamo imparare è sfruttare meglio le occasioni quando il momento è a nostro favore".
Pensare alle prossime partite: "Adesso possiamo solo andare avanti, perché la prossima settimana si gioca di nuovo. Ci aspetta una grande partita contro la Fiorentina. Vogliamo dimostrare di aver imparato da questa gara. Continuiamo a lavorare, è l’unica cosa che possiamo fare e che facciamo ogni giorno: ogni giocatrice spinge al massimo in campo e in palestra. È questo l’atteggiamento che dobbiamo avere".
