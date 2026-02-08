Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile, Bakker dopo il k.o. con la Roma: “Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni”

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, Bakker dopo il k.o. con la Roma: “Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni”

Milan Femminile, Bakker: 'Siamo rimaste in partita fino alla fine'
Al termine di Roma-Milan, 12^ turno di Serie A Women, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole sulla gara
Redazione

Nella tarda mattinata di oggi si è giocato Roma-Milan, 12^ giornata di Serie A Women. Il risultato, in casa delle prime in classifica, recita 0-1 per le giallorosse. Il match è stato deciso dal gol dell'ex rossonera Bergamaschi. Al termine della gara, l'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole.

Le parole di Suzanne Bakker dopo Roma-Milan

—  

Sulla gara di oggi: "Partite di questo tipo sono grandi partite, e credo che oggi sia stata davvero una grande gara. È tutta una questione di momenti. La prima grande occasione è stata nostra: una chance enorme, e se fossimo riuscite a segnare quel gol la partita sarebbe stata completamente diversa. Ovviamente un altro momento chiave è stato il cartellino rosso: sono situazioni che possono capitare. Da lì però la Roma ha trovato slancio. Noi siamo rimaste in partita fino alla fine, concentrandoci e lottando su ogni pallone, fino all’ultimo minuto. Ci sono state anche alcune ottime parate di Laura (Giuliani, ndr). Partite così si decidono sull’inerzia".

LEGGI ANCHE

Credere nella squadra: "Io continuo a credere sempre nella squadra. Guardando gli ultimi cinque/dieci minuti, abbiamo spinto molto e sinceramente non ho avuto la sensazione di giocare con una giocatrice in meno. Quello che dobbiamo imparare è sfruttare meglio le occasioni quando il momento è a nostro favore".

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male Ossola

Pensare alle prossime partite: "Adesso possiamo solo andare avanti, perché la prossima settimana si gioca di nuovo. Ci aspetta una grande partita contro la Fiorentina. Vogliamo dimostrare di aver imparato da questa gara. Continuiamo a lavorare, è l’unica cosa che possiamo fare e che facciamo ogni giorno: ogni giocatrice spinge al massimo in campo e in palestra. È questo l’atteggiamento che dobbiamo avere".

Leggi anche
Milan Femminile, cuore e personalità non bastano: Bergamaschi condanna le rossonere
Milan Femminile, Mawa Sesay è rossonera: indosserà la maglia numero 17

© RIPRODUZIONE RISERVATA