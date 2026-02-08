Milan Femminile, Bakker: 'Siamo rimaste in partita fino alla fine'

Le parole di Suzanne Bakker dopo Roma-Milan

Sulla gara di oggi: "Partite di questo tipo sono grandi partite, e credo che oggi sia stata davvero una grande gara. È tutta una questione di momenti. La prima grande occasione è stata nostra: una chance enorme, e se fossimo riuscite a segnare quel gol la partita sarebbe stata completamente diversa. Ovviamente un altro momento chiave è stato il cartellino rosso: sono situazioni che possono capitare. Da lì però la Roma ha trovato slancio. Noi siamo rimaste in partita fino alla fine, concentrandoci e lottando su ogni pallone, fino all’ultimo minuto. Ci sono state anche alcune ottime parate di Laura (Giuliani, ndr). Partite così si decidono sull’inerzia".