MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, cuore e personalità non bastano: Bergamaschi condanna le rossonere

Una giornata da dimenticare per il Milan Femminile. Le rossonere di coach Bakker sono state sconfitte dalla Roma: il racconto del match
Alessia Scataglini
Una giornata da dimenticare per il Milan Femminile. Le rossonere di coach Bakker sono state sconfitte allo stadio Tre Fontane dalla Roma di Luca Rossettini: 1-0 grazie al gol di Bergamaschi, grande ex dell'incontro. Le rossonere, nonostante le opportunità avute (presa anche una traversa) non sono riuscite a trovare la via del gol, suscendo sconfitte dall'impianto sportivo. Ecco, di seguito, il racconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Finisce con una sconfitta di misura la seconda giornata di ritorno del Milan femminile, sconfitto al Tre Fontane di Roma per mano delle giallorosse. Come nel precedente di settembre in Women's Cup si è trattato di un 1-0 - decisivo il gol a metà secondo tempo dell'ex di giornata Valentina Bergamaschi - ma il risultato dice poco di una partita equilibrata e giocata con personalità, generosità e applicazione dalle ragazze di Bakker. Entrambe le compagini hanno avuto le loro opportunità, per esempio colpendo una traversa per parte.

In un pomeriggio di episodi è stato indubbiamente decisivo quello occorso a ridosso dell'ora di gioco, il cartellino rosso ricevuto da Kayleigh van Dooren dopo revisione al FVS. Pure in inferiorità numerica le rossonere non hanno rinunciato a creare, ma la differenza è stata troppa da colmare per Grimshaw e compagne. La sconfitta ci lascia a quota 20 punti, facendoci momentaneamente scivolare al quinto posto, distanti dai piazzamenti europei. Ma ci sarà l'opportunità per rifarsi, a partire dal prossimo impegno casalingo contro la Fiorentina: forza ragazze!

LA CRONACA

Partita molto vivace in avvio, rossonere insidiose dopo 6' quando Baldi è costretta a uscire per anestetizzare il tentativo di Koivisto. Padrone di casa vicine al vantaggio con una traversa piena centrata da Viens al 15', ma anche il Milan trova un legno quando il tiro da fuori di Soffia al 21' si stampa sulla traversa a portiere battuto. Col passare dei minuti i ritmi in campo al Tre Fontane calano: le giallorosse trovano una rete - annullata per fuorigioco - con Vien, mentre Van Dooren sul finale di frazione non riesce a imprimere la forza necessaria alla sfera da buona posizione in area piccola.

La ripresa parte senza cambi e con un secondo gol annullato, sempre a Viens, per fuorigioco. Dragoni e Van Dooren sprecano due buone chances rispettivamente al 49' e al 53'. La partita cambia nello spazio di pochi minuti una volta passata l'ora di gioco: prima il Milan rimane in 10 per un rosso rifilato a Van Dooren (dopo review al FVS), poi subisce il gol dell'1-0 per mano dell'ex di giornata Bergamaschi. Le rossonere non vogliono arrendersi e si affidano alla subentrata Kyvåg, mentre al 77' Giuliani ha un gran riflesso su Viens da distanza ravvicinata. Nel finale - compreso un lunghissimo recupero - le rossonere ci provano con generosità ma il punteggio non cambia, vince la Roma.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-0

ROMA (4-3-3): Baldi; Thøgersen, Oladipo, Heatley, Bergamaschi; Giugliano (47'st Pandini), Csiki, Greggi; Babajide (25'st Corelli), Viens, Dragoni (47'st Galli). A disp.: Lukášová, Soggiu; Antoine, Piekarska, Valdezate; Dorsin. All.: Rossettini.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders (39'st Appiah), Soffia, Keijzer; Arrigoni, Grimshaw (39'st Mascarello), Park (34'st Sesay); Stokić (34'st Dompig), Van Dooren, Renzotti (20'st Kyvåg). A disp.: Estévez, Tornaghi; Kamczyk. All.: Bakker.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Gol: 21'st Bergamaschi (R).

Ammonita: 13'st Bergamaschi (R).

Espulsa: 18'st Van Dooren (M).

