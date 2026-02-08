In un pomeriggio di episodi è stato indubbiamente decisivo quello occorso a ridosso dell'ora di gioco, il cartellino rosso ricevuto da Kayleigh van Dooren dopo revisione al FVS. Pure in inferiorità numerica le rossonere non hanno rinunciato a creare, ma la differenza è stata troppa da colmare per Grimshaw e compagne. La sconfitta ci lascia a quota 20 punti, facendoci momentaneamente scivolare al quinto posto, distanti dai piazzamenti europei. Ma ci sarà l'opportunità per rifarsi, a partire dal prossimo impegno casalingo contro la Fiorentina: forza ragazze!
LA CRONACA
Partita molto vivace in avvio, rossonere insidiose dopo 6' quando Baldi è costretta a uscire per anestetizzare il tentativo di Koivisto. Padrone di casa vicine al vantaggio con una traversa piena centrata da Viens al 15', ma anche il Milan trova un legno quando il tiro da fuori di Soffia al 21' si stampa sulla traversa a portiere battuto. Col passare dei minuti i ritmi in campo al Tre Fontane calano: le giallorosse trovano una rete - annullata per fuorigioco - con Vien, mentre Van Dooren sul finale di frazione non riesce a imprimere la forza necessaria alla sfera da buona posizione in area piccola.
La ripresa parte senza cambi e con un secondo gol annullato, sempre a Viens, per fuorigioco. Dragoni e Van Dooren sprecano due buone chances rispettivamente al 49' e al 53'. La partita cambia nello spazio di pochi minuti una volta passata l'ora di gioco: prima il Milan rimane in 10 per un rosso rifilato a Van Dooren (dopo review al FVS), poi subisce il gol dell'1-0 per mano dell'ex di giornata Bergamaschi. Le rossonere non vogliono arrendersi e si affidano alla subentrata Kyvåg, mentre al 77' Giuliani ha un gran riflesso su Viens da distanza ravvicinata. Nel finale - compreso un lunghissimo recupero - le rossonere ci provano con generosità ma il punteggio non cambia, vince la Roma.
IL TABELLINO
ROMA-MILAN 1-0
ROMA (4-3-3): Baldi; Thøgersen, Oladipo, Heatley, Bergamaschi; Giugliano (47'st Pandini), Csiki, Greggi; Babajide (25'st Corelli), Viens, Dragoni (47'st Galli). A disp.: Lukášová, Soggiu; Antoine, Piekarska, Valdezate; Dorsin. All.: Rossettini.
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders (39'st Appiah), Soffia, Keijzer; Arrigoni, Grimshaw (39'st Mascarello), Park (34'st Sesay); Stokić (34'st Dompig), Van Dooren, Renzotti (20'st Kyvåg). A disp.: Estévez, Tornaghi; Kamczyk. All.: Bakker.
Arbitro: Gavini di Aprilia.
Gol: 21'st Bergamaschi (R).
Ammonita: 13'st Bergamaschi (R).
Espulsa: 18'st Van Dooren (M).
