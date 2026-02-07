Pianeta Milan
Serie A Women, scontro al vertice per le rossonere: domani Roma-Milan. Ecco la preview del match

Domani Roma-Milan Femminile: sfida con la prima in classifica. La preview
Domani Roma-Milan, valida per la 13^ giornata di Serie A Women. Rossonere in casa della prima in classifica cercano il 2^ successo consecutivo. Ecco la preview del match
Redazione

Il Milan Femminile di Suzanne Bakker tornano in campo domani per sfidare la Roma Femminile, nel match valido per la 13^ giornata di Serie A Women. Dopo il successo col Genoa, per il Diavolo arriva la sfida con la squadra prima in classifica. Con una vittoria, le rossonere accorcerebbero a -6 dalle giallorosse. Di seguito, la Match Preview dal sito rossonero.

(Fonte acmilan.com) - La Serie A Women 2025/2026 ci regala un'altra emozionante sfida tra la Roma e il Milan. Le due squadre si affronteranno l'8 febbraio alle 12.30 presso lo Stadio Tre Fontane. La squadra allenata da mister Rossettini, che comanda la classifica, ospiterà le rossonere di Coach Bakker in un match che promette spettacolo. Entrambe le squadre sono in un buon momento di forma, il Milan ha l'occasione di accorciare le distanze in classifica rispetto alle giallorosse. Il presente è la Serie A Women, questa la Match Preview della nostra 13ª giornata.

—  

Il Milan arriva a questa sfida con una serie positiva di risultati. Dopo aver vinto contro il Genoa per 2-1 nell'ultima giornata di Serie A Women, le rossonere hanno dimostrato di essere in crescita. La vittoria precedente contro la Ternana per 3-0 aveva dato slancio e fiducia alla squadra, che nelle ultime partite ha anche recuperato due protagoniste importanti come Monica Renzotti e Chanté Dompig. All'andata il successo contro le giallorosse sfuggì nel finale dopo una partita ben condotta ma domani, il Milan, con la determinazione di dare continuità a questo momento positivo, proverà a ottenere un grande risultato. Assenti Sorelli, Babb e Piga.

La Roma si presenta a questo incontro con una striscia di imbattibilità in Serie A Women che dura da sette partite. Nell'ultima, le giallorosse hanno pareggiato 3-3 contro il Parma, dimostrando grande carattere e determinazione. La Roma è in una fase di crescita e cercherà di mantenere la sua imbattibilità casalinga contro il Milan, che al Tre Fontane non vince da sette match: in classifica sono 9 i punti che separano le due squadre. Le giallorosse sono pronte a dare battaglia per consolidare la loro posizione in classifica e avvicinarsi allo Scudetto.

  • Tra le squadre che hanno segnato il 100% dei propri gol dall'interno dell'area di rigore nei Top-5 campionati europei in corso, il Milan è quella che ne conta di più: 22, almeno tre più di qualsiasi altra. In generale, inoltre, solo l'Inter (26) ne ha realizzati più delle rossonere in Serie A da questa zona del campo.

  • Indossano le maglie di Roma e Milan le due più giovani giocatrici che hanno contribuito ad almeno cinque reti nella Serie A in corso: la 2006 Giulia Dragoni (4G, 1A) e la 2005 Monica Renzotti (3+3). Entrambe hanno già partecipato ad una marcatura contro la rispettiva avversaria di questo match in campionato, fornendo un passaggio vincente a testa.

  • Nell'ultimo turno contro il Genoa, Kayleigh van Dooren, è diventata la miglior marcatrice olandese del Milan in una singola edizione di Serie A (sette reti). Cinque dei sette gol realizzati finora nel torneo sono arrivati da inizio dicembre e nel parziale solo tre giocatrici vantano più marcature della rossonera nei Top-5 campionati europei: Khadija Shaw (otto), Ewa Pajor e Kerolin (sei entrambe) - a cinque anche Clàudia Pina e Aude Gbedjissi

    In Italia, Roma-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile on demand anche la differita integrale.

    La squadra arbitrale per la partita: direzione di gara affidata a Simone Gavini di Aprilia. Ad assisterlo i guardalinee Tempestilli e Macripò, il quarto ufficiale Ammannati e l'operatore FVS Petrov.

    Il programma della 13ª giornata di Serie A Womensabato alle 12.30 Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma. Alle 15.00 Como Women-Juventus. Domenica alle 12.30 Roma-Milan, alle 15.00 Napoli Women-Ternana Women e alle 15.45 Internazionale-Fiorentina.

    Ecco la classifica: Roma 29; Inter 24; Juventus 23; Milan e Napoli 20; Lazio 19; Fiorentina 18; Como 17; Parma e Sassuolo 9; Genoa e Ternana 7.

