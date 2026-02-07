Domani Roma-Milan Femminile: sfida con la prima in classifica. La preview

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Il Milan arriva a questa sfida con una serie positiva di risultati. Dopo aver vinto contro il Genoa per 2-1 nell'ultima giornata di Serie A Women, le rossonere hanno dimostrato di essere in crescita. La vittoria precedente contro la Ternana per 3-0 aveva dato slancio e fiducia alla squadra, che nelle ultime partite ha anche recuperato due protagoniste importanti come Monica Renzotti e Chanté Dompig. All'andata il successo contro le giallorosse sfuggì nel finale dopo una partita ben condotta ma domani, il Milan, con la determinazione di dare continuità a questo momento positivo, proverà a ottenere un grande risultato. Assenti Sorelli, Babb e Piga.

QUI ROMA — La Roma si presenta a questo incontro con una striscia di imbattibilità in Serie A Women che dura da sette partite. Nell'ultima, le giallorosse hanno pareggiato 3-3 contro il Parma, dimostrando grande carattere e determinazione. La Roma è in una fase di crescita e cercherà di mantenere la sua imbattibilità casalinga contro il Milan, che al Tre Fontane non vince da sette match: in classifica sono 9 i punti che separano le due squadre. Le giallorosse sono pronte a dare battaglia per consolidare la loro posizione in classifica e avvicinarsi allo Scudetto.

PRE-PARTITA —

Tra le squadre che hanno segnato il 100% dei propri gol dall'interno dell'area di rigore nei Top-5 campionati europei in corso, il Milan è quella che ne conta di più: 22, almeno tre più di qualsiasi altra. In generale, inoltre, solo l'Inter (26) ne ha realizzati più delle rossonere in Serie A da questa zona del campo.

Indossano le maglie di Roma e Milan le due più giovani giocatrici che hanno contribuito ad almeno cinque reti nella Serie A in corso: la 2006 Giulia Dragoni (4G, 1A) e la 2005 Monica Renzotti (3+3). Entrambe hanno già partecipato ad una marcatura contro la rispettiva avversaria di questo match in campionato, fornendo un passaggio vincente a testa.

Nell'ultimo turno contro il Genoa, Kayleigh van Dooren, è diventata la miglior marcatrice olandese del Milan in una singola edizione di Serie A (sette reti). Cinque dei sette gol realizzati finora nel torneo sono arrivati da inizio dicembre e nel parziale solo tre giocatrici vantano più marcature della rossonera nei Top-5 campionati europei: Khadija Shaw (otto), Ewa Pajor e Kerolin (sei entrambe) - a cinque anche Clàudia Pina e Aude Gbedjissi

DOVE VEDERLA IN TV — In Italia, Roma-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile on demand anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN — La squadra arbitrale per la partita: direzione di gara affidata a Simone Gavini di Aprilia. Ad assisterlo i guardalinee Tempestilli e Macripò, il quarto ufficiale Ammannati e l'operatore FVS Petrov.

Il programma della 13ª giornata di Serie A Women: sabato alle 12.30 Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma. Alle 15.00 Como Women-Juventus. Domenica alle 12.30 Roma-Milan, alle 15.00 Napoli Women-Ternana Women e alle 15.45 Internazionale-Fiorentina.

Ecco la classifica: Roma 29; Inter 24; Juventus 23; Milan e Napoli 20; Lazio 19; Fiorentina 18; Como 17; Parma e Sassuolo 9; Genoa e Ternana 7.