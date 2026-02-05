Non sono la prima squadra maschile si è rinforzata, ma anche il Milan Femminile: benvenuta a Ewelina Kamczyk

Non sono la prima squadra maschile si è rinforzato, ma anche il Milan Femminile. Le rossonere di coach Bakker hanno dato il benvenuto a Ewelina Kamczyk, attaccante polacca classe '96 proveniente dal FC Fleury 91 Feminines. L'attaccante ha firmato un contratto con il club rossonero fino al giugno 2028 e indosserà la maglia numero 80. Ecco, di seguito, il comunicato del club: