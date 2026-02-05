Pianeta Milan
MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, ufficiale Kamczyk: indosserà la maglia numero 80

Non sono la prima squadra maschile si è rinforzata, ma anche il Milan Femminile: benvenuta a Ewelina Kamczyk
Alessia Scataglini
Non sono la prima squadra maschile si è rinforzato, ma anche il Milan Femminile. Le rossonere di coach Bakker hanno dato il benvenuto a Ewelina Kamczyk, attaccante polacca classe '96 proveniente dal FC Fleury 91 Feminines. L'attaccante ha firmato un contratto con il club rossonero fino al giugno 2028 e indosserà la maglia numero 80. Ecco, di seguito, il comunicato del club:

(Fonte acmilan.com) - AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Ewelina Kamczyk dal FC Fleury 91 Feminines. L'attaccante polacca ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nata a Wodzisław Śląski (Polonia) il 22 febbraio 1996, Ewelina muove i primi passi nel Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowice, prima di affermarsi con il Czarni Gorzyce. Nel 2013 debutta in Ekstraliga Kobiet con l'Unia Racibórz e nell'estate 2014 si trasferisce al Medyk Konin, dove conquista il primo titolo di Campione di Polonia e la Coppa nazionale. Dal 2015 si lega al Górnik Łęczna, diventando rapidamente una delle protagoniste del campionato: miglior marcatrice nel 2016/17, contribuisce alla vittoria di tre titoli polacchi consecutivi e di due Coppe di Polonia. Nel 2021 intraprende la prima esperienza all'estero, firmando con il Fleury e approdando nel campionato francese.

Ewelina è anche un punto fisso della nazionale polacca, con la quale ha conquistato un campionato europeo Under 17.

Ewelina Kamczyk indosserà la maglia numero 80.

