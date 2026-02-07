Nata il 15 aprile 2005, Mawa cresce calcisticamente nei settori giovanili di Hyggen, Fjell e Skiold, prima di entrare nel 2021 a far parte della neonata squadra femminile dello Strømsgodset, impegnata in 3ª divisione, dove inizia a mettersi in evidenza a livello nazionale. Nell'agosto 2022 si trasferisce al Vålerenga Fotball Damer, con cui debutta in Toppserien il 18 settembre contro lo Stabæk.
Nel settembre 2024 contribuisce alla vittoria del campionato norvegese e allo storico accesso del Vålerenga alla fase a gironi della UEFA Women's Champions League, competizione in cui colleziona importanti presenze a livello europeo.
LEGGI ANCHE: Milan tra campo e retroscena: parla Baresi. La verità dietro Maignan! In arrivo un giovane?
A livello internazionale, Mawa Sesay ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili norvegesi Under 16, Under 17 e Under 19, prendendo parte anche al Campionato Europeo Under 17 nel 2022, confermandosi come una delle giovani attaccanti più promettenti del panorama norvegese. Mawa Sesay indosserà la maglia numero 17.
© RIPRODUZIONE RISERVATA