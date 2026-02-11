Per Milan-Fiorentina è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di € 5,00. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Solbiate Arno sull'Autostrada A8 dei Laghi ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze. I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno partita.