(fonte: acmilan.com) Il Milan Femminile torna davanti al proprio pubblico dopo lo stop di misura contro la Roma, con la voglia di ripartire subito. Sabato 14 febbraio alle ore 14:45 le rossonere ospitano la Fiorentina nella 14ª giornata della Serie A Women 2025-2026, in un momento chiave del calendario. La classifica resta corta e ogni punto pesa: una sfida che vale riscatto, continuità e slancio in vista dei prossimi impegni di campionato.
MILAN FEMMINILE
Serie A Femminile, info e prezzi sui biglietti di Milan-Fiorentina: si torna al ‘Pavesi’
Per Milan-Fiorentina è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di € 5,00. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Solbiate Arno sull'Autostrada A8 dei Laghi ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze. I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno partita.
MILAN-FIORENTINA, SERIE A WOMEN
SABATO 14 FEBBRAIO ALLE ORE 14:45
VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
BIGLIETTI: € 5,00
