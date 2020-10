Serie A Femminile, Milan-Juventus 0-1: basta un rigore della Girelli

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE NEWS – Giornata storica per il calcio femminile: per la prima volta si è giocato allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Big-match per la Serie A Femminile: Milan-Juventus, sfida al vertice, con entrambe le squadre che erano a punteggio pieno. Si chiude con una sconfitta la prima volta del Milan Femminile a San Siro. Decide la Girelli su calcio di rigore, segnato nei primi minuti del primo tempo. Ecco il resoconto del match:

Nel primo tempo la Juventus parte bene, attacca con maggiore convinzione e trova il vantaggio su calcio di rigore con la Girelli che spiazza il portiere dagli undici metri al minuto 12. Il Milan reagisce troppo tardi, nel finale di frazione, senza creare grossi pericoli.

Nella ripresa le rossonere escono con un’altra convinzione, creano ottimi presupposti per andare in gol, senza tuttavia riuscirci. Due occasioni enormi per le rossonere tra il 75′ e il 78′ con Bergamaschi e Giacinti, entrambe imprecise di testa. Al 90′ è clamorosa l’occasione capitata sui piedi della Rinaldi: da pochi passi non riesce a trovare la porta su tiro al volo. Nel finale la Juve gioca col cronometro, e ottiene un’importante vittoria che la porta in testa solitaria alla classifica.

