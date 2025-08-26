PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile, infortunio pesante per Sorelli: ecco i dettagli

Nadine Sorelli, calciatrice del Milan Femminile, ha subito un pesante infortunio: ecco il comunicato dei rossoneri con tutti i dettagli
(fonte: acmilan.com) Nella giornata di ieri, durante la gara AC Milan-Sassuolo della Serie A Women's Cup, la calciatrice Nadine Sorelli ha subito una frattura del malleolo peroneale della caviglia sinistra che richiederà approfondimenti diagnostici e consulenze specialistiche per eventuale intervento chirurgico.

