Milan Femminile, infortunio pesante per Sorelli: ecco i dettagli

(fonte: acmilan.com) Nella giornata di ieri, durante la gara AC Milan-Sassuolo della Serie A Women's Cup, la calciatrice Nadine Sorelli ha subito una frattura del malleolo peroneale della caviglia sinistra che richiederà approfondimenti diagnostici e consulenze specialistiche per eventuale intervento chirurgico.
