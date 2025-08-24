Pianeta Milan
Femminile, Milan-Sassuolo 0-2: prima sconfitta stagionale. Il commento

Oggi alle ore 20:30, al Velodromo A. Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda, è andato in scena il match tra Milan Femminile e Sassuolo: il commento
Oggi alle ore 20:30 al 'Velodromo A. Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda, è andato in scena il match primo match di Serie A Women's Cup tra Milan Femminile e Sassuolo. La sfida è terminata  da pochi minuti con il punteggio di 0-2 per le neroverdi di Alessandro Spugna. Ecco il commento della partita.

Serie A Women's Cup: Milan-Sassuolo, il racconto della partita

Primo tempo:

Il primo tempo vede le rossonere dominare per lunghi tratti della partita. Subito al minuto 8, però, il Sassuolo, dopo una bella azione sull’out sinistro di Mihalic, crea scompiglio nella difesa rossonera, ma interviene bene Giuliani.

Da quel momento in poi, il Milan controlla la gara e ha più volte l’occasione di passare in vantaggio. La prima al minuto 19: Renzotti, imbucata da Van Dooren, si trova davanti una grande parata di Durand. Successivamente, al minuto 23 e al minuto 31, Ijeh si rende protagonista di potenziali occasioni.

Fino all’ultimo minuto le rossonere ci provano, ma è il Sassuolo a chiudere in attacco con Gala, che mette in apprensione la difesa milanista.

Secondo tempo:

Il secondo tempo inizia subito male per le rossonere, con Sorelli costretta a uscire per infortunio. Il Milan prova a riprendere il ritmo mostrato nel primo tempo, ma non ci riesce. Il Sassuolo crea la maggior parte delle occasioni e, dopo una serie di opportunità sbagliate da entrambe le parti, è Clelland al 70’ a sbloccare il match, seguita da Dhont all’86’, che firma il raddoppio.

Le rossonere di Bakker ci provano comunque fino alla fine, con Ijeh su tutte, ma le sue conclusioni sono spesso imprecise. Dunque, il Milan esordisce con una sconfitta netta contro il Sassuolo, condannata da una prestazione efficace delle neroverdi, che rischia già di estromettere le rossonere dalla competizione.

 

