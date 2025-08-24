Pianeta Milan
Milan Femminile, ecco le parole di Spugna (allenatore Sassuolo)

Milan Femminile-Sassuolo, parla Spugna: ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde alla vigilia del match.
Francesco De Benedittis

Si avvicina Milan Femminile–Sassuolo, match di Serie A Women’s Cup in programma domenica 24 agosto alle 20:30. Oggi, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche il nuovo allenatore delle neroverdi, Alessandro Spugna, ex tecnico della Roma Femminile. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Verso Milan Femminile-Sassuolo, Spugna: "Sarà una partita difficile. Il Milan è un avversario forte"

"Abbiamo la possibilità di confrontarci subito con squadre importanti, un’occasione per misurare la nostra preparazione e mettere minuti nelle gambe. Il Milan è un avversario forte, con obiettivi ambiziosi".

Infide conclude: "Domenica non dovrà mancare la voglia di giocarcela al massimo, con rispetto ma senza paura, mettendo in campo tutte le nostre qualità. Sarà una partita difficile, che richiederà sacrificio e concentrazione: dovremo difendere bene, unite e compatte, e poi provare a dare fastidio alla loro retroguardia, perché abbiamo le armi per metterle in difficoltà".

