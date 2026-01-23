C'è contrapposizione anche nello stato di forma di quelle due squadre. I rossoneri di Ancelotti si presentano alla sfida da primi in classifica (a pari merito con la Juventus), reduci da sette vittorie consecutive in campionato ma anche dalla recente eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Udinese. La Roma è settima e ha appena effettuato il terzo cambio in panchina della stagione, affidandosi a Bruno Conti dopo aver tentato con Prandelli, Völler e Delneri, ma in Coppa ha passato il turno ai rigori con la Fiorentina e arriverà fino in finale.