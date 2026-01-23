C'è contrapposizione anche nello stato di forma di quelle due squadre. I rossoneri di Ancelotti si presentano alla sfida da primi in classifica (a pari merito con la Juventus), reduci da sette vittorie consecutive in campionato ma anche dalla recente eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Udinese. La Roma è settima e ha appena effettuato il terzo cambio in panchina della stagione, affidandosi a Bruno Conti dopo aver tentato con Prandelli, Völler e Delneri, ma in Coppa ha passato il turno ai rigori con la Fiorentina e arriverà fino in finale.
Nel primo tempo, le due formazioni si annullano. Nel secondo, il Milan sale in cattedra. Poco dopo l'ora di gioco, su un cross dalla sinistra di Kaladze, Crespo sovrasta Panucci sul secondo palo e di testa fa 0-1. Un gol speculare - ancora una contrapposizione - rispetto a quello segnato solo dodici giorni prima contro il Manchester United, quella volta su cross di Cafu dalla destra. Lo 0-2 finale lo mette Pirlo su rigore, dopo la "parata" da rosso dello stesso Panucci su un'ennesima incornata di Crespo. Tre punti e ulteriore iniezione di fiducia per il Milan, che nell'impegno successivo avrebbe dominato l'Inter nel Derby d'andata dei quarti di Champions League.
