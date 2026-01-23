Pianeta Milan
AMARCORD

Roma-Milan, vent’anni dopo: il ricordo del 20 marzo 2005, tra Crespo e…

In occasione di Roma-Milan, facciamo un salto indietro nel tempo al 20 marzo 2005: 2-0 firmato da Crespo e Pirlo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Manca omnia davvero poco al big match della 22esima giornata di campionato. Domenica sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Roma-Milan, match fondamentale in chiave scudetto. Proprio in occasione della partita, è d'obbligo fare un salto indietro nel tempo aò 20 marzo 2005, quando Hernan Crespo e Andrea Pirlo salirono in cattedra per battere i giallorossi di Bruno Conti, all'epoca terzo allenatore avuto in una stagione. Ecco, di seguito, il racconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Roma contro Milano è a livello sportivo una delle contrapposizioni cittadine più appassionate del nostro Paese. La prossima tappa è attesa nella Capitale, più precisamente allo stadio Olimpico: sarà Roma contro Milan, sfida storica, difficile e affascinante. Nell'avvicinamento al match, torniamo indietro di vent'anni fino al 20 marzo 2005, 29ª giornata di quella Serie A.

C'è contrapposizione anche nello stato di forma di quelle due squadre. I rossoneri di Ancelotti si presentano alla sfida da primi in classifica (a pari merito con la Juventus), reduci da sette vittorie consecutive in campionato ma anche dalla recente eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Udinese. La Roma è settima e ha appena effettuato il terzo cambio in panchina della stagione, affidandosi a Bruno Conti dopo aver tentato con Prandelli, Völler e Delneri, ma in Coppa ha passato il turno ai rigori con la Fiorentina e arriverà fino in finale.

Nel primo tempo, le due formazioni si annullano. Nel secondo, il Milan sale in cattedra. Poco dopo l'ora di gioco, su un cross dalla sinistra di Kaladze, Crespo sovrasta Panucci sul secondo palo e di testa fa 0-1. Un gol speculare - ancora una contrapposizione - rispetto a quello segnato solo dodici giorni prima contro il Manchester United, quella volta su cross di Cafu dalla destra. Lo 0-2 finale lo mette Pirlo su rigore, dopo la "parata" da rosso dello stesso Panucci su un'ennesima incornata di Crespo. Tre punti e ulteriore iniezione di fiducia per il Milan, che nell'impegno successivo avrebbe dominato l'Inter nel Derby d'andata dei quarti di Champions League.

