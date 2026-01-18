Pianeta Milan
Milan, 18 gennaio 2009: quando Kakà fu vicino all’addio. Galliani: “Nulla di firmato”

Il 18 gennaio 2009: Ricardo Kakà, soprannominato 'Smoking Bianco', è ad un passo dal lasciare il Milan per trasferirsi al Manchester City: le parole di Galliani e...
Il 18 gennaio del 2009 è una data che i tifosi rossoneri si ricordano bene: Ricardo Kakà, soprannominato 'Smoking Bianco', è ad un passo dal lasciare il Milan per trasferirsi al Manchester City. L'offerta fatta dal City all'epoca era di ben 119 milioni di euro, una cifra davvero enorme per l'epoca, basti pensare che Cristiano Ronaldo lascerà lo United in estate per ben 94 milioni.

Amarcord: quando Kakà fu vicino a lasciare il Milan

Lo storico amministratore delegato Adriano Galliani, all'epoca, aveva voluto rispondere così alle domande dei giornalisti:  "Non c'è niente di firmato, noi non abbiamo firmato nulla né il giocatore, che è ancora del Milan. Cosa succederà nei prossimi giorni però non lo so, non riesco a fare previsioni.

Essendo l'amministratore delegato, devo cercare di far funzionare anche la ragione. Credo che ogni società deve avere un bilancio sano e bisogna anche tenere conto di questo, valuteremo tutto. In questo momento, comunque, non si possono ipotizzare cose che non esistono. C'è un'offerta molto importante per questo giocatore e stiamo valutando, e non abbiamo preso ancora nessuna decisione".

Ma poi, sappiamo tutti quello che è successo: il bambino d'oro, trascinatore dell'ultima Champions vinta dal Milan (2007), rimase per altri sei mesi con i rossoneri, affacciandosi dalla famosa finestra e battendo la mano sul cuore, per poi accettare, in estate, la proposta fatta dal Real Madrid, ponendo fine alla sua storia d'amore con i rossoneri, che verrà poi ripresa nel 2013-2014.

 

