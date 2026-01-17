San Siro vibra forte sin dall'avvio: il Milan prende campo con aggressività, palleggio rapido e la catena di sinistra Kaladze-Sergihno molto attiva. Dopo un colpo di testa di Inzaghi con una super parata di Frezzolini, al 7' si sblocca il match: punizione di Pirlo, inserimento proprio di Kaladze che tocca quanto basta per siglare l'1-0. Il Lecce prova a reagire ma la densità rossonera tra le linee spegne i tentativi ospiti e mantiene l'inerzia a favore del Diavolo. Il Milan alterna possesso paziente a violente accelerazioni: Inzaghi sfiora il raddoppio in almeno tre circostanze, ma non trova la deviazione vincente. La pressione è coordinata, recuperi alti e inserimento dei centrocampisti. Proprio uno di questi viene premiato: al 44' Ambrosini attacca l'area con i tempi perfetti e raddoppia, capitalizzando una manovra pulita che apre il lato debole e trova il centrocampista pesarese libero di colpire di testa in mezzo all'area. Si va al riposo sul 2-0, con San Siro in fiducia.