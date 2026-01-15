Dal Como a leggenda: 37 anni fa Albertini esordiva con la maglia del Milan

Pianeta Milan
AMARCORD

Esattamente 37 anni fa, Demetrio Albertini faceva il suo esordio con la maglia del Milan proprio contro il Como, avversario di stasera
Dopo gli ultimi due deludenti pareggi contro il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a riscattare le prestazioni negative e a rispondere all'Inter di Christian Chivu, che dopo la vittoria di ieri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, ha allungato su Napoli e rossoneri a +6.

Il Como nel destino di Albertini: 37 anni fa l'esordio col Milan

Si sta giocando proprio in questi minuti Como-Milan, partita valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni del Diavolo nella 'Final Four' di Supercoppa Italiana. La partita di questa sera con i Lariani offre un curioso ricorso storico che riguarda Demetrio Albertini, centrocampista rossonero cresciuto nelle giovanili del Diavolo. Nelle 13 stagioni rossonere, Albertini ha vinto 5 Scudetti, 3 Champions League (ai tempi ancora Coppa dei Campioni), 3 Supercoppe Italiane, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali.

Esattamente 37 anni fa, precisamente il 15 gennaio 1989, Demetrio Albertini faceva il proprio esordio con la maglia del Milan. La prima volta avvenne a 'San Siro', proprio contro il Como, stesso avversario che sta affrontando il Diavolo in questi minuti. Il centrocampista, appena 17enne, fu inserito al 78' al posto di Angelo Colombo. Al termine del match il tabellino segnava un netto 4-0 a favore del Milan. In gol, per i rossoneri Van Basten, Gullit, Virdis e l'autogol di Maccoppi.

