Dal Como a leggenda: 37 anni fa Albertini esordiva con la maglia del Milan

Dopo gli ultimi due deludenti pareggi contro il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a riscattare le prestazioni negative e a rispondere all'Inter di Christian Chivu, che dopo la vittoria di ieri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, ha allungato su Napoli e rossoneri a +6.