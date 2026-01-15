Dal Como a leggenda: 37 anni fa Albertini esordiva con la maglia del Milan

LEGGI ANCHE: Milan, le ultimissime di formazione per il Como. Rinnovo di Maignan a un passo e si allontana Kostic
Esattamente 37 anni fa, precisamente il 15 gennaio 1989, Demetrio Albertini faceva il proprio esordio con la maglia del Milan. La prima volta avvenne a 'San Siro', proprio contro il Como, stesso avversario che sta affrontando il Diavolo in questi minuti. Il centrocampista, appena 17enne, fu inserito al 78' al posto di Angelo Colombo. Al termine del match il tabellino segnava un netto 4-0 a favore del Milan. In gol, per i rossoneri Van Basten, Gullit, Virdis e l'autogol di Maccoppi.
