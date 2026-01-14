Milan, 15 anni fa la conferenza di Cassano: lui non era uno qualunque

Esattamente 15 anni fa il Milan presentava alla stampa Antonio Cassano , fantasista di grande talento che viene preso da Adriano Galliani durante la sessione . Con la maglia rossonera giocherà 40 partite totali, segnando 8 gol e servendo 17 assist per i compagni. Al termine della sua parentesi milanista, Cassano ha aggiunto al suo Palmares uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

“Qui non sono uno qualunque”

Antonio Cassano che si presenta al Milan, parla davanti ai giornalisti, risponde senza filtri. Nessuna frase costruita, nessun copione. Solo parole dirette, pronunciate con la consapevolezza di chi sa bene dove è arrivato. “Qui non sono uno qualunque” Cassano non lo dice apertamente, ma lo fa capire subito. Dal tono, dallo sguardo, dal modo in cui affronta le domande. Non è la classica conferenza di rito: è un messaggio. Chiaro. Al Milan non basta il talento, serve capire il peso della maglia. Ed è proprio questo che colpisce rivedendo oggi quelle immagini.