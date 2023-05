Milan-Inter, in Champions League è storia: i match del 2003 e del 2005

Dopo 20 anni la storia si ripete. Il terzo incrocio, due squadre, una sola città: Milan e Inter, è derby in ChampionsLeague. Ancora una volta in palio una finale, nel palcoscenico più grande d'Europa. Milano si appresta nuovamente a vivere in un'attesa da film western, con una rivalità riaccesasi durante la scorsa stagione, in una corsa scudetto che ha visto entrambe le squadre battagliarsi fino all'ultima giornata. Mercoledì 10 maggio andrà in scena il primo atto di un film che si concluderà una settimana dopo, ma noi, nel frattempo, andiamo a rivivere gli altri due grandi capitoli di un derby unico e, soprattutto, europeo.