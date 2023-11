Milan-Fiorentina, la sfida si accende pensando ai doppi ex | Serie A News

Milan-Fiorentina è un grande classico della nostra Serie A e molti giocatori hanno vestito entrambe le magli. Ecco i doppi ex

Hamrin, Albertosi, Chiarugi, Massaro, Toldo, Vieri, Giovanni Galli e Brian Laudrup sono solo alcuni tra i tanti. Ma andiamo con ordine. Partendo dalla sfida in programma sabato sera a San Siro e andando a ritroso nel tempo sicuramente troviamo due dei doppi ex più attesi della partita, ovvero Jovic e Bonaventura. Ma vi sono anche Sportiello e il tecnico Stefano Pioli, il quale, oltre ad aver allenato, ha anche giocato per sei stagioni nella Viola.