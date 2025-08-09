Casi del destino: gli eroi di Real Madrid-Milan 1-3 tutti ceduti in estate

Pianeta Milan
Era l'ormai lontano 5 novembre 2024. Il Milan di Fonseca dominò il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Champions League. Con il mercato...
Era l'ormai lontano 5 novembre 2024. Il Milan di Fonseca, reduce da risultati tutt'altro che brillanti, si apprestava a giocare contro il Real Madrid in Champions League. Una partita importate per il passaggio del turno (poi buttato dal Milan di Conceicao in seguito). I rossoneri di Paulo Fonseca giocarono come mai più si vide in quella stagione. Una partita praticamente perfetta: 3-1 in casa dei blancos nettamente superiori a livello tecnico, ma che furono annichiliti dai rossoneri.

Vi ricordate Real Madrid-Milan 1-3? Chi ha segnato i gol non sarà più in rosa

Corsi e ricorsi storici come si dice, ma oggi 9 agosto 2025 con il mercato in pieno svolgimento, il Milan è sulla soglia di non ritrovarsi più nessuno dei marcatori di quella che resterà comunque una notte storica. La prima rete la mise a segno Malick Thiaw con un perentorio stacco di testa. La seconda Alvaro Morata da rapace d'area di rigore e la terza Tijjani Reijnders dopo una bellissima azione.

Ebbene tutti e tre sono destinati a lasciare il Milan: il difensore verso il Newcastle. Il secondo verso Como, il terzo sta già giocando con il Manchester City.

