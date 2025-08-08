Calciomercato Milan, è fatta per Morata al Como: le ultime news

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Morata al Como: cifre e formula dell’operazione

Álvaro Morata lascia il Galatasaray, dove era in prestito, e si trasferisce dal Milan al Como in questo calciomercato estivo. Tutti i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

È tutto pronto per il trasferimento di Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992 che si trovava in prestito al Galatasaray, dal Milan al Como in questa finestra di calciomercato.

Calciomercato Milan, via libera per Morata al Como!

—  

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, giornalisti sportivi esperti del settore, hanno fornito gli ultimi aggiornamenti sul ritorno in Italia dell'ex rossonero con due post pubblicati sui loro canali social ufficiali.

"Álvaro Morata al Como, trattativa sbloccata. I club si scambiano documenti", ha scritto Moretto su 'X'. E sempre sul popolare social network, poi, gli ha fatto eco il collega Romano, che ha aggiunto qualche particolare in più sui negoziati che erano in piedi da oltre un mese.

"Álvaro Morata al Como, ci siamo! Accordo raggiunto con il Galatasaray per una cifra vicina ai 5 milioni di euro come risarcimento per la risoluzione del prestito. Seguirà l'autorizzazione per visite mediche e per il viaggio".

"Il Como ora ingaggerà Morata dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Morata voleva solo il Como", ha chiosato Romano sui social.

