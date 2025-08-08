Calciomercato Milan, è fatta per Morata al Como: le ultime news

"Álvaro Morata al Como, trattativa sbloccata. I club si scambiano documenti", ha scritto Moretto su 'X'. E sempre sul popolare social network, poi, gli ha fatto eco il collega Romano, che ha aggiunto qualche particolare in più sui negoziati che erano in piedi da oltre un mese.
"Álvaro Morata al Como, ci siamo! Accordo raggiunto con il Galatasaray per una cifra vicina ai 5 milioni di euro come risarcimento per la risoluzione del prestito. Seguirà l'autorizzazione per visite mediche e per il viaggio".
"Il Como ora ingaggerà Morata dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Morata voleva solo il Como", ha chiosato Romano sui social.
