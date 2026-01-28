GENOA (3-4-1-2): Rubinho; Biava, Bocchetti, Criscito; Mesto, Milanetto, Juric, Modesto (1’ st Jankovic); Thiago Motta (46’ pt Vanden Borre); Milito, Scull (18’st Palladino). Allenatore: Gasperini. In panchina: Scarpi, Sokratis, Rossi, Olivera.
ARBITRO: Gervasoni di Molfetta (Giordano e Ghiandai, IV uomo Brighi)
LEGGI ANCHE: Chukwueze che riscatto al Fulham. Come mai al Milan non ha funzionato? Ecco le differenze
Note: ammoniti Juric (G), Criscito (G), Favalli (M), Beckham (M), Ambrosini (M), Biava (G), Zambrotta (M), Flamini (M), Maldini (M)
© RIPRODUZIONE RISERVATA