28 Gennaio 2009: l’ultima rete di Beckham con la maglia del Milan

Il 28 gennaio è una data che i tifosi rossoneri dovrebbero ricordarsi: sono passati 17 anni dall'ultima rete di David Beckham al Milan, il tabelline del match
Alessia Scataglini
Il 28 gennaio è una data che i tifosi rossoneri dovrebbero ricordarsi molto bene. Sono passati ben 17 anni dall'ultima rete di David Beckham con addosso la maglia del Milan (28 gennaio 2009). L'inglese in rossonero militò dal 2008 al 2009, giocando 33 partite e segnando anche due gol. La sua seconda avventura, segnata da un grave infortunio al tendine d'Achille, non fu proprio delle migliori. Il 28 gennaio il fuoriclasse inglese affrontò il Genoa segnando la rete del momentaneo vantaggio, poi pareggiato rossoblù grazie al gol di Milito. Ecco, di seguito, il tabulino del match:

MILAN-GENOA 1-1

RETI: 33’ pt Beckham (M), 42’ st Milito (G)

MILAN (4-3-2-1): Abbiati; Zambrotta, Maldini, Favalli, Jankulovski; Beckham (26’ st Flamini), Pirlo, Ambrosini; Seedorf (34’ st Senderos), Kakà; Pato (30’st Ronaldinho). Allenatore: Ancelotti. In panchina: Dida, Antonini, Inzaghi, Shevchenko.

GENOA (3-4-1-2): Rubinho; Biava, Bocchetti, Criscito; Mesto, Milanetto, Juric, Modesto (1’ st Jankovic); Thiago Motta (46’ pt Vanden Borre); Milito, Scull (18’st Palladino). Allenatore: Gasperini. In panchina: Scarpi, Sokratis, Rossi, Olivera.

ARBITRO: Gervasoni di Molfetta (Giordano e Ghiandai, IV uomo Brighi)

Note: ammoniti Juric (G), Criscito (G), Favalli (M), Beckham (M), Ambrosini (M), Biava (G), Zambrotta (M), Flamini (M), Maldini (M)

