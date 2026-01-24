Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord 24 gennaio 1870 nasce Herbert Kilpin: il Milan ricorda sui social il fondatore del club rossonero

AMARCORD

24 gennaio 1870 nasce Herbert Kilpin: il Milan ricorda sui social il fondatore del club rossonero

Il 24 gennaio 1870 nasceva a Nottingham Herbert Kilpin, fondatore del Milan. Con un post pubblicato sui social, il club rossonero lo ricorda
Il 24 gennaio 1870 nasceva a Nottingham Herbert Kilpin, fondatore del Milan. Con un post pubblicato sui social, il club rossonero lo ricorda
Redazione

Domenica sera, in occasione della 22^ giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo per sfidare allo 'Stadio Olimpico' la Roma di Gian Piero Gasperini. L'obiettivo dei rossoneri è dare seguito alle convincenti vittorie arrivate contro il Como di Cesc Fabregas e contro il Lecce di Eusebio di Francesco.

24 gennaio 1870, la nascita di Herbert Kilpin

—  

Non sarà facile, ma il Milan queste partite ce le ha nella sua linfa vitale, nei suoi colori. Come insegnato e tramandato di generazione in generazione dal proprio ideatore, da colui che ha avuto nel 1899 l'idea di fondare il Milan, o meglio, il 'Milan Football and Cricket Club'. Parliamo di Herbert Kilpin, che esattamente 156 anni fa nasceva in quel di Nottingham.

LEGGI ANCHE

Kilpin è stato il primo capitano, allenatore e grande giocatore della storia rossonera, che ha guidato il Diavolo verso i primi tre Scudetti della storia milanista. Nella giornata di oggi, il Milan ha deciso di ricordarlo attraverso un breve post social che incarna a pieno il dna rossonero che lui, per primo, ha rappresentato con orgoglio.

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, probabili formazioni: dubbio Saelemaekers. A centrocampo una sorpresa

Questa la frase che accompagna il post pubblicato sui canali social rossoneri. "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero per incutere timore nei nostri avversari!".

Leggi anche
Roma-Milan, vent’anni dopo: il ricordo del 20 marzo 2005, tra Crespo e…
Milan, 18 gennaio 2009: quando Kakà fu vicino all’addio. Galliani: “Nulla di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA