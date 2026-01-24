Kilpin è stato il primo capitano, allenatore e grande giocatore della storia rossonera, che ha guidato il Diavolo verso i primi tre Scudetti della storia milanista. Nella giornata di oggi, il Milan ha deciso di ricordarlo attraverso un breve post social che incarna a pieno il dna rossonero che lui, per primo, ha rappresentato con orgoglio.
Questa la frase che accompagna il post pubblicato sui canali social rossoneri. "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero per incutere timore nei nostri avversari!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA