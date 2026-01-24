Domenica sera, in occasione della 22^ giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo per sfidare allo 'Stadio Olimpico' la Roma di Gian Piero Gasperini . L'obiettivo dei rossoneri è dare seguito alle convincenti vittorie arrivate contro il Como di Cesc Fabregas e contro il Lecce di Eusebio di Francesco.

24 gennaio 1870, la nascita di Herbert Kilpin

Non sarà facile, ma il Milan queste partite ce le ha nella sua linfa vitale, nei suoi colori. Come insegnato e tramandato di generazione in generazione dal proprio ideatore, da colui che ha avuto nel 1899 l'idea di fondare il Milan, o meglio, il 'Milan Football and Cricket Club'. Parliamo di Herbert Kilpin, che esattamente 156 anni fa nasceva in quel di Nottingham.