23 maggio 2007 – Milan-Liverpool 2-1 in finale di Champions League | Video

MILAN-LIVERPOOL 2-1
Marcatori: 45' e 82' F. Inzaghi (M), 89' Kuyt (L)
MILAN (4-3-2-1): Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski (80' Kaladze); Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Seedorf (92' Favalli), Kaká; F. Inzaghi (88' Gilardino). A disposizione: Kalac, Cafu, Serginho, Brocchi. Allenatore: Ancelotti.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Reina; Finnan (88' Arbeloa), Carragher, Agger, Riise; Xabi Alonso, Mascherano (78' Crouch); Pennant, Gerrard, Zenden (59' Kewell); Kuyt. A disposizione: Dudek, Hyypiä, M. González, Bellamy. Allenatore: Rafa Benítez.
Arbitro: Fandel (GER).
Ammoniti: 40' Gattuso (M), 54' Jankulovski (M), 58' Mascherano (L), 60' Carragher (L).
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