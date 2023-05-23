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23 maggio 2007 – Milan-Liverpool 2-1 in finale di Champions League | Video

Milan-Liverpool Champions League 2007
Esattamente 16 anni fa, il 23 maggio 2007, il Milan batteva per 2-1 il Liverpool ad Atene conquistando la sua ultima Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Esattamente 16 anni fa, il 23 maggio 2007, il Milan batteva il Liverpool per 2-1 allo stadio 'Olimpico' di Atene. Una doppietta di Filippo Inzaghi consegnò nelle mani dei rossoneri di Carlo Ancelotti la settima e ultima Coppa dei Campioni/Champions League nella storia del club meneghino.

Il Milan ha pubblicato un video sui propri canali social per ricordare quello splendido momento, sfiorato soltanto nell'edizione 2022-2023 della Champions, con la squadra di Stefano Pioli costretta ad interrompere il suo bellissimo percorso in semifinale. Qui di seguito, dunque, gol, highlights e tabellino di quella finale Milan-Liverpool.

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Marcatori: 45' e 82' F. Inzaghi (M), 89' Kuyt (L)

MILAN (4-3-2-1): Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski (80' Kaladze); Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Seedorf (92' Favalli), Kaká; F. Inzaghi (88' Gilardino). A disposizione: Kalac, Cafu, Serginho, Brocchi. Allenatore: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Reina; Finnan (88' Arbeloa), Carragher, Agger, Riise; Xabi Alonso, Mascherano (78' Crouch); Pennant, Gerrard, Zenden (59' Kewell); Kuyt. A disposizione: Dudek, Hyypiä, M. González, Bellamy. Allenatore: Rafa Benítez.

Arbitro: Fandel (GER).

Ammoniti: 40' Gattuso (M), 54' Jankulovski (M), 58' Mascherano (L), 60' Carragher (L).

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