Milan-Genoa 2-0: gli highlights (33^ giornata Serie A) | Video

Gli highlights di Milan-Genoa 2-0: i rossoneri tornato alla vittoria dopo due 0-0 consecutivi. Decidono Rafael Leao e Junior Messias

Milan-Genoa 2-0, gli highlights - Dopo due pareggi consecutivi, il Milan torna alla vittoria contro il Genoa e lo fa davanti ai 70 mila di San Siro. Una serata che non passerà agli annali per il bel gioco, ma quel che conta in questo momento sono soltanto i tre punti. La squadra di Stefano Pioli passa in vantaggio dopo 11 minuti grazie al sinistro al volo di Rafael Leao , che sfrutta al meglio un assist al bacio di Pierre Kalulu , terzino destro di serata vista la defezione dell'ultimo minuto di Davide Calabria.

Il Milan, come successo in precedenza, non trova la forza per chiudere subito la partita e si trascina il minimo risultato fino a pochi minuti prima del 90esimo, quando il subentrato Junior Messias la chiude dopo un azione insistita. Da sottolineare anche l'ennesima super parata di Mike Maignan nel finale, che permette di portare a casa il settimo clean sheet consecutivo tra Serie A e Coppa Italia. Ecco gol e highlights della partita in questo video pubblicato dal canale YouTube del Milan. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>