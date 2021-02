Milan-Crotone 4-0: gol e highlights (21^ giornata Serie A) | Video

Milan-Crotone 4-0, gol e highlights del match di ‘San Siro’

Non dura neanche 48 ore il sorpasso dell’Inter in vetta alla classifica di Serie A. La sfida Milan-Crotone finisce infatti 4-0 ed i rossoneri di Stefano Pioli si riprendono il primato al termine di una domenica da ricordare.

Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić a segno con una doppietta ciascuno. Lo svedese, in gol al 30′ ed al 64′, raggiunge, così, le 501 reti in carriera con squadre di club. Il croato, in gol al 69′ ed al 70′, entrambe le volte su assist del ritrovato Hakan Çalhanoğlu, tocca quota 4 in questo campionato, terzo centro consecutivo in due gare.

Il Crotone di Giovanni Stroppa, ultimo in classifica, è durato appena mezzora, salvo poi crollare sotto i colpi del Diavolo. Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Crotone di ‘San Siro‘.

