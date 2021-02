Milan-Crotone, Pioli: “Futuro di Ibra? Continuerà. Professionista incredibile”

Milan-Crotone 4-0: le dichiarazioni di Pioli nel post-partita

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Crotone a ‘San Siro‘. Le sue dichiarazioni sulla gara della 21^ giornata di Serie A.

Su Ibrahimovic: “Di quello che fa conoscendolo è difficile stupirsi perché è un campione. E’ difficile mantenere quello che sta facendo però Ibra è questo qua. Aiuta tantissimo e sta aiutando tanto la squadra a crescere. Siamo soddisfatti perché la partita non è stata semplice. Il suo futuro? Zlatan sta bene con noi e la cosa più bella è che stiamo bene e tutti sono contenti. Lui deciderà il suo futuro e credo che continui a giocare per quello che sta mostrando. E’ un atleta molto motivato, che cura il suo corpo in maniera scrupolosa su tutto. E’ chiaro che per reggere a questi livelli sei un professionista incredibile. Non l’ho mai visto sgarrare nemmeno sul cibo, e a Milanello è sempre tra i primi ad arrivare”.

Sulla classifica: “Quello che ci diciamo tra di noi rimane tra noi. L’obiettivo è pretendere il massimo e provare a vincere sempre perché siamo consapevoli delle nostre capacità. Non è ancora il momento di guardare la classifica, ma pensare di gara in gara”.

Su Rebic e Leao a destra: “Credo che nessuno dei due sia portato a giocare a destra. Ci hanno già giocato quando c’è stato bisogno e può essere una soluzione. Se c’è la loro disponibilità nel sacrificio e nel fare la corsa in più si può giocare con tanti attaccanti”.

Sul campionato: “Ho la fortuna di lavorare in un club che ha scelto giocatori davvero forti, merito loro che mi hanno messo a disposizione una rosa davvero forte. Le partite decisive arriveranno più avanti. Questo è un campionato difficile, continuo a dire che le prime 7 lotteranno fino alla fine”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>